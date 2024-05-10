РФ готується до основного удару і це не Харків: офіцер - про справжні цілі ворога

Російські окупанти використовують наступ на Харківську область для відтягування українських сил оборони.

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Де буде основний наступ окупантів / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, instagram/andrii___kovalenko

Російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківську область. Водночас цей напрямок не є головною зоною майбутнього удару ворога. Про це заявив офіцер Сил оборони, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Він зазначив, що РФ пішла в атаку на Харківщину лише з одною метою - відтягнути сили ЗСУ зі східного фронту.

"Вони намагаються відтягнути частину сил нашої армії для того, щоб ми оборонялися на цих напрямках. Вони намагатимуться зменшити кількість сил оборони на сході, де планується основний удар ворога", - каже Коваленко. відео дня

За його словами, основний удар російських окупантів планується на населені пункти Покровськ, Часів Яр, Костянтинівка. Також важливою ціллю для них є Курахове, Мирноград та інші міста.

Хто такий Андрій Коваленко Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій

Росія пішла на прорив кордону на півночі Харківської області - останні новини

Російські окупанти вночі 10 травня обстріляли Вовчанськ, ворог провів потужну артилерійську підготовку, ДРГ намагалися промацати прикордонну лінію, повідомив боєць ЗСУ Станіслав Бунятов. Сили оборони працюють над відбиттям атак.

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Вони пробують заходити в населені пункти Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка, Гатище та Плетенівку. Наразі невідомо, скільки сил може задіяти ворог.

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