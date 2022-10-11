"Кривавий шабаш планувався ще 7 жовтня": експерт розкрив хитрий план Кремля

Кримський міст, Олександр Коваленко / скріншот

Блогер і військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що ракетна атака по всій Україні планувалася Росією ще 7 жовтня, в День народження Путіна.

"На планування такої операції дійсно потрібен був час. Ще 7 жовтня, в день народження Путіна, очікувалися масовані обстріли території України з боку російських окупантів. Тому що день народження Путіна - це завжди якийсь кривавий шабаш. Але тоді очікувалися обстріли не з використанням, наприклад, ракетної зброї (крилатих ракет авіаційного, морського базування), а за допомогою Shahed-136. Це на сьогодні фінансово більш доцільно для Росії, до того ж, у них дефіцит ракет, тому що кожна ракета в РФ на вагу золота", - говорить Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Як каже блогер, саме події на Керченському мосту змінили ці плани.

"7 жовтня взагалі були середньостатистичні обстріли цивільних об'єктів, міст, селищ, але те, що сталося з Керченським мостом, все змінило. Фактично ми бачимо, що після деякої паузи (імовірно - вимушеної, тому що РФ повинна була зібрати певний боєкомплект і підготувати авіацію), почався комбінований обстріл території України. Адже використовуються безпілотники Shahed-136, ракети Х-22, х-101 і майже вся авіаційна група російських стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв, зокрема ТУ-22М3, ТУ-95МС, ТУ-160. Тобто вони дійсно готувалися до цієї відповіді майже 48 годин", - повідомив він Главреду.

Ракетна атака на Україну

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях.

Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури. За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

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