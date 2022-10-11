Масовані обстріли України триватимуть, проте їх інтенсивність зменшиться - експерт

РФ не зможе постійно наносити масовані удари по всій Україні / колаж фото Національна поліція України, скріншот

Росія 10 жовтня завдала ракетних ударів практично по всіх областях України. Такі атаки можуть продовжуватися, щоб утримувати напругу в українському суспільстві. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він також додав, що окупанти не зможуть проводити обстріли 24/7, тиждень або два поспіль. Все через те, що вони не мають таких ресурсів.

"Але протягом наступних днів обстріли будуть здійснюватися не стільки ракетною зброєю, а більше з використанням БПЛА Shahed-136. У той же час рівень ударів буде зменшуватися досить швидко", - сказав Олександр Коваленко.

Він також розповів, що на частоту таких ракетних ударів впливає не тільки наявність боєкомплекту. Так, наприклад, після кожного вильоту радянський бомбардувальник ТУ-22М3, який використовує РФ, повинен проходити технічне обслуговування.

"Адже виникає ризик того, що він може взагалі впасти - у нього можуть відмовити двигуни. Але якщо вони готувалися заздалегідь і якщо поточний боєкомплект звозився протягом останнього часу, то з урахуванням технічного обслуговування авіапарку його ще може вистачити на 2-3 дні", - зазначив Коваленко.

Ракетна атака на Україну

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях.

Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури. За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

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