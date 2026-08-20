РФ може завдати нового удару по Україні: які області в зоні ризику

Головне із заяви Марцінківа:
- Розвідка попереджає про можливі удари по заходу України
- Івано-Франківськ у зоні досяжності ракет і дронів
- Жителям області потрібно реагувати на кожну тривогу
Країна-агресор Росія може завдати ударів по західних регіонах України уже найближчими днями. Про це заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі телерадіокомпанії Вежа.
За його словами, відповідну інформацію отримала розвідка.
"Є інформація, в тому числі розвідки про те, що і захід України може бути підданий найближчі дні обстрілам", - наголосив він.
Очільника міста зауважив, що арсенал, яким сьогодні оперує противник, дозволяє дістати до Івано-Франківської області.
"Це не тільки ракети, а це сучасні Шахеди, які можуть дуже швидко долетіти до Івано-Франківська. Нові модифікації несуть дуже велику кількість вибухівки", - каже Марцінків.
Він закликав жителів обласного центру бути максимально уважними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
РФ планує розширювати застосування реактивних дронів
Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов говорив, що РФ планує розширювати застосування реактивних дронів типу "Шахед", однак Україна вже готується до їх перехоплення та розробляє відповідні засоби протидії.
За його словами, на даний момент найбільш активно використовується "Герань-3", з якою українська сторона вже навчилася ефективно боротися, однак у майбутньому можлива поява швидших модифікацій.
"І вони сподіваються на те, що нам буде важко працювати з реактивними цілями, які літатимуть, наприклад, зі швидкістю 500 кілометрів на годину", - зазначив він.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, вдень у четвер, 20 серпня, країна-агресор Росія атакувала Київ дронами. Внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі виникло загоряння бізнес-центру. Загинула одна людина, ще двоє – постраждали.
Український громадський діяч, блогер, волонтер Сергій Стерненко наголосив, що Росія хоче позбавити українців води і атака на столицю була спрямована в тому числі на це.
Внаслідок російської атаки 19 серпня загинули двоє працівників поліції - 32-річний капітан Артем Зубчук, старший оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області, та 39-річна підполковниця Юлія Євдокимова, помічниця начальника ГУНП у Житомирській області.
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Про персону: Руслан Марцінків
Руслан Марцінків - український політик, міський голова Івано-Франківська (з 2015). Народний депутат України VII скликання. Член партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2009), пише Вікіпедія.
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