РФ може піти у наступ наступного тижня - британський експерт

Підготовка росіян до нового наступу буде гіршою, ніж у лютому 2022 року.

Росія може піти у наступ на Україну наступного тижня / Міноборони РФ

Росія готується до нового великого наступу на Україну. Його планували здійснити у лютому. Ця атака може відбутися вже наступного тижня. Про це заявив член Британського королівського інституту оборонних та безпекових досліджень Олександр Данилюк, повідомляє Radio NV.

"Росіяни однозначно запланували наступальні дії на лютий. Можливо, навіть на наступному тижні це почнеться. Якщо не почнеться, то це винятково через те, що у росіян є проблеми з плануванням і виконанням", - сказав Данилюк.

Однак він зазначає, що підготовка росіян буде гіршою ніж рік тому, коли вони вторгнулись в Україну 24 лютого. Разом з тим він вважає, що цього разу у росіян не буде проблем з логістикою і вони розумітимуть, що з боку України буде потужний опір.

"Нам тоді дуже пощастило, що ці маршові колони, які абсолютно не готувалися до військового опору, були легкою здобиччю для Збройних сил. Такої ситуації вже не буде. Буде нормальна логістика та багато чого іншого. Найголовніше - буде кількісна перевага, якої минулого року не було", - сказав Данилюк.

Експерт вважає, що західні танки не встигнуть дійти в Україну до того часу.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Раніше Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російська армія найближчим часом може спробувати здійснити свій останній ривок у війні проти України. За його словами, Україна щодня готується до можливого наступу, адже росіяни можуть здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення або вже у березні.

За словами військового експерта Владислава Селезньова, країна-агресорка РФ не зможе наступати до 20 лютого, адже на формування ударного угруповання потрібно щонайменше чотири тижні, а станом на цей час такий наступальний потенціал ще не сформований. Проте не можна відкидати варіанту, що російські окупанти у будь-який день можуть почати масштабні переміщення, і тоді через чотири тижні після цього може суттєво змінитися ситуація на полі бою, каже Селезньов.

Як повідомляє The Times з посиланням на дані західної розвідки, президент країни-агресора Володимир Путін готується оголосити нову хвилю мобілізації для участі у війні в Україні. В ході нової хвилі мобілізації на фронт можуть відправити до 500 тисяч осіб.

Видання відзначає, що рішення буде прийнято протягом декількох тижнів, і до квітня на фронт відправлять до півмільйона людей, "щоб почати новий масштабний наступ".

Інші новини: