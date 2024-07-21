Критична інфраструктура під прицілом: що відомо про нову атаку РФ по Україні

За останні 2 тижні відбулась вже щонайменше пʼята спроба ворога атакувати столицю, каже Попко.

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Що відомо про нову атаку РФ по Україні / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Російські загарбники сьогодні вранці завдали ударів із застосуванням безпілотників та ракетного озброєння по об'єктах критичної інфраструктури у Шосткинському районі Сумської області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні зранку, 21 липня ворог наніс ракетно-авіаційний удар по об'єктам критичної інфраструктури Шосткинського району", - йдеться в повідомленні.

Там зазначається, що на місці "прильотів" працюють екстрені служби.

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"Наслідки ворожої атаки уточнюються", - додали в ОВА.

Нічний атака РФ по Києву

В той же час, варто додати, що всі ворожі безпілотники, які російські окупанти запускали для ударів по Києву цієї ночі, були знищені силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Чиновник уточнив, що БПЛА противника були ліквідовані оборонцями українського неба на підступах до Києва.

"Сьогодні знов певна кількість БпЛА противника прямували на Київ, але усі вони були знищені силами та засобами ППО на підступах" – підкреслив він.

Крім того, за його словами, інформація про тип та кількість безпілотників окупантів з'явиться пізніше у звітах Повітряних Сил ЗСУ.

За словами Попка, даних щодо руйнувань та потерпілих внаслідок ворожої повітряної атаки у Києві немає.

Також в КМВА зауважили, що за останні 2 тижні "це вже щонайменше пʼята поспіль реальна спроба ворога атакувати столицю дронами".

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що водночас на території двох районів області оперативні групи фіксують падіння уламків ворожих цілей.

"Є незначні пошкодження фасаду та вікон двох приватних будинків та автомобіля. Крім того, внаслідок падіння уламків сталося загорання трав’яного настилу, яке було оперативно ліквідовано. Дякую нашим оборонцям неба! Вчергове звертаюся до кожного жителя області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", – наголосив Руслан Кравченко.

Удар РФ по Миколаївській області

Російські війська завдали ракетного удару по Баштанському району Миколаївської області 20 липня. Поранені люди, почалася пожежа на підприємстві. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора, 20 липня, о 20:30, Баштанський район зазнав ракетної атаки. Внаслідок чого відбулося займання складського приміщення сільськогосподарського підприємства та сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідовано вогнеборцями", - розповів він.

Крім того, за словами голови ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки.

"Поранень зазнали двоє осіб", - зазначив Кім.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у вечір суботи, 20 липня, в частині областей України оголосили повітряну тривогу, пов'язану з російською атакою дронів. Окупанти запустили близько 30 БпЛА.

Також відомо, що у ніч на 20 липня під час атаки ворог застосував не лише ракети і дрони-камікадзе Shahed-136, а й новий тип БПЛА, який наразі не ідентифікували. Він значно відрізняється від відомих "шахедів".

Крім того, 19 липня, російські окупанти завдали удару по центральній частині міста Чугуїв на Харківщині. Унаслідок цього поранено 7 осіб, зокрема й дитину.

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