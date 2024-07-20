УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ атакувала Київ невідомим дроном: що відомо про таємничу зброю, яку збили ЗСУ

Руслана Заклінська
20 липня 2024, 23:38
157
Ворожий дрон відрізняється від Shahed-136 і ймовірно є дроном-камікадзе, адже рухався на надзвичайно низькій висоті 20-30 метрів, розповіли у Defense Express.
РФ атакувала Київ невідомим дроном: що відомо про таємничу зброю, яку збили ЗСУ
ЗСУ збили невідомий дрон окупантів / Колаж: Главред, фото: Defense Express

У ніч на 20 липня під час атаки ворог застосував не лише ракети і дрони-камікадзе Shahed-136, а й новий тип БПЛА, який наразі не ідентифікували. Він значно відрізняється від відомих "шахедів". Про це повідомило Defense Express.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що завдяки злагодженій роботі мобільних вогневих груп, зенітних ракетних військ та засобів радіоелектронної боротьби, з 16 "шахедів" вдалося збити 13, а також один дрон невстановленого типу. Пізніше в соціальних мережах з'явилися перші фото уламків цього таємничого безпілотника.

Його конструкція значно відрізняється від відомих моделей Shahed-136. Також відомо, що дрон рухався на дуже малій висоті – всього 20-30 метрів, що вказує на його належність до класу дронів-камікадзе.

відео дня

"Також з власних джерел Defense Express отримав додаткові фото цього збитого дрона. З огляду на них мова йде про БпЛА з можливим розмахом крила у понад 4 метри, оперенням на балках, штовхаючим гвинтом та фюзеляжем квадратного профілю. Можливо зазначити, що він може нагадувати російський ZALA 421-20, який має певні схожі риси", - розповіли у виданні.

Аналітики додали, що ZALA 421-20 відомий як розвідувальний безпілотник і не може летіти на такій низькій висоті. До того ж ZALA представили цей БПЛА ще на початку 2010-х, а наразі він навіть не фігурує в актуальному каталозі продукції компанії.

Видання наголосило, що наразі рештки цього дрона досліджуються для встановлення його точних можливостей, характеристик, виробника та складових частин. Відомості про новий тип безпілотника зберуть найближчим часом.

Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Ракетні атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, вранці 19 липня окупанти завдали удару по центральній частині Чугуєва на Харківщині, внаслідок чого поранено 7 осіб, серед яких 14-річний хлопчик. Усі постраждалі перебувають у середньому та легкому стані.

У п'ятницю, 19 липня, у Миколаєві стався потужний вибух - російські окупанти вдарили по житловому району міста. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що внаслідок атаки є загиблі, зокрема дитина, також пошкоджено житлові будинки.

Як повідомляв Главред, внаслідок вибуху у Миколаєві загинуло троє людей. Серед загиблих - 12-річний Кирило Дядюшко, який займався народними танцями.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

БПЛА дрони війна Росії та України атака дронів Дрон Shahed-136
Реклама

Головне за день

Росія запустила рій дронів: в небі над Україною близько 30 "Шахедів"

Росія запустила рій дронів: в небі над Україною близько 30 "Шахедів"

00:26 Україна
РФ атакувала Київ невідомим дроном: що відомо про таємничу зброю, яку збили ЗСУ

РФ атакувала Київ невідомим дроном: що відомо про таємничу зброю, яку збили ЗСУ

23:38 Україна
ЗСУ зірвали майже 5 тисяч ворожих завдань: генерал розкрив реальні втрати РФ

ЗСУ зірвали майже 5 тисяч ворожих завдань: генерал розкрив реальні втрати РФ

22:54 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Є інформація про злочинця : слідство розкрило кілька версій мотиву убивства Фаріон 4458

"Є інформація про злочинця": слідство розкрило кілька версій мотиву убивства Фаріон

Трамп сказав Зеленському цікаву річ про Росію: в ОП розкрили подробиці 3888

Трамп сказав Зеленському цікаву річ про Росію: в ОП розкрили подробиці

РФ готує новий наступ: майор назвав, яка область під загрозою удару 3636

РФ готує новий наступ: майор назвав, яка область під загрозою удару

Алла Пугачова публічно звернулася до Нікіти Преснякова - що сталося 3528

Алла Пугачова публічно звернулася до Нікіти Преснякова - що сталося

Останні новини

00:26

Росія запустила рій дронів: в небі над Україною близько 30 "Шахедів"

20 липня, субота
23:38

РФ атакувала Київ невідомим дроном: що відомо про таємничу зброю, яку збили ЗСУ

23:06

Множинні пухлини: ще одну популярну російську актрису госпіталізовано з невтішним діагнозом

22:54

ЗСУ зірвали майже 5 тисяч ворожих завдань: генерал розкрив реальні втрати РФ

22:36

Ціни злетіли на 40% за тиждень: в Україні різко підняли вартість популярного овоча

У вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день - РябцевУ вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день - Рябцев
22:05

Чому не можна заряджати телефон від USB-порту в готелі: пояснення вражає

21:36

США залишили Україну без однозначної відповіді: у Байдена шокували заявою про удари по РФ

21:08

Під загрозою сотні тисяч людей: РФ готує війська для нового наступу - Нарожний

20:06

Атакували понад 10 винищувачів: Ізраїль вдарив ракетами по Ємену - перші кадри

Реклама
20:05

Кринки зруйновані, але ЗСУ не здаються: Лиховій розкрив ситуацію на Херсонщині

19:34

Від пропагандиста Корчевникова відмовився рідний батько

19:24

"Він побіг, а вона вже лежить": свідок розкрила деталі вбивства Фаріон

19:00

Є майже в кожному саду: які рослини найкраще відлякують мух від будинку

18:53

Вимикатимуть одразу дві черги: як діятимуть графіки вимкнення світла 21 липня

18:43

"Великий позитив": Україна зняла останню перепону для отримання F-16 - Никифоров

18:33

РФ готує новий масштабний наступ: в 3 ОШБр розкрили ситуацію на Харківщині

17:56

РФ готує новий наступ: майор назвав, яка область під загрозою удару

17:42

Наступ РФ "потухне" восени: експерт сказав, коли докорінно зміниться ситуація на фронті

16:58

Потужний удар по військово-морській базі РФ: деталі атаки морських дронів СБУФотоВідео

16:49

Знищені 2 надважливі об'єкти: нові деталі удару по аеродрому під Ростовом - ЗМІВідео

Реклама
16:39

Стріляли впритул, коли чекала на таксі: з'явилися нові подробиці вбивства Ірини Фаріон

16:09

"Мені прописали смерть": друг Фріске опублікував останнє одкровення зірки про материнство

16:00

ЗСУ вийшли з Урожайного: чи є загроза подальшого просування РФ - Коваленко

15:52

РФ вибрала нові цілі на сході: у британській розвідці назвали напрямки

15:43

"РФ взяла тактичну паузу": британська розвідка розкрила справжню ситуацію на фронті

15:14

Китай відправив війська до Білорусі: стали відомі мотиви рішення КНР

14:45

Трамп може приїхати з візитом в Україну: у Зеленського розповіли подробиці

14:35

Чи забере Китай території в Росії: експерт розкрив хитрий план Пекіна

14:33

Стало відомо, кому Заворотнюк залишила весь спадок

13:51

Одна з версій веде у РФ: Зеленський розкрив деталі розслідування вбивства Фаріон

13:50

Що заборонено робити 21 липня: яке церковне свято у цей день

13:44

У НАТО ухвалили рішення за 5-ю статтею: як Росія може нарватися на удар

13:31

Гороскоп Таро на серпень 2024: Ракам - золотий дощ, Левам - вибір, Дівам - зміниВідео

13:13

Кіркоров малодушно злякався путіністки Успенської

12:48

Трамп сказав Зеленському цікаву річ про Росію: в ОП розкрили подробиці

12:44

"Пріоритетна ціль": з'явився прогноз ударів РФ по Київській і Канівській ГЕС

11:59

Гороскоп Таро на серпень 2024: Овнам- удача, Тельцям - подорожі, Близнюкам - радістьВідео

11:59

Пообіцяв припинити війну: Трамп розповів важливі деталі розмови із Зеленським

11:49

Зброя без глушника та ймовірний нападник: нові деталі вбивства Фаріон

11:22

Будуть результати на полі бою: Залужний анонсував посилення України

Реклама
11:16

27 тисяч: Соловій розповіла про нечуваний борг ВакарчукуВідео

10:55

Зможе вистояти і без підтримки США: Блінкен видав заяву про війну в Україні

10:51

Китайський гороскоп на завтра 21 липня: Кроликам - занепокоєння, Свині - не ризикуйте грошима

10:27

Таро-прогноз на повню 21 липня: Ракам - завершення, Левам - важлива розмоваВідео

10:24

Байден оголосив про своє рішення щодо президентських перегонів у США

10:15

"Це потрібно лікувати": Наталя Могилевська не витримала і поставила на місце підписницю

10:03

Жорстокий обстріл Миколаєва: загинув 12-річний хлопчик Кирило Дядюшко

09:26

Війська РФ просунулися в районах трьох міст на Донбасі: в ISW розкрили деталі

09:24

Як купа "заслужених" та "героїчних" почали працювати на ворогаПогляд

09:15

Як позбутися кротів на ділянці: садівник назвав найкращий засібВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти