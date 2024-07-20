РФ атакувала Київ невідомим дроном: що відомо про таємничу зброю, яку збили ЗСУ

Ворожий дрон відрізняється від Shahed-136 і ймовірно є дроном-камікадзе, адже рухався на надзвичайно низькій висоті 20-30 метрів, розповіли у Defense Express.

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ЗСУ збили невідомий дрон окупантів / Колаж: Главред, фото: Defense Express

У ніч на 20 липня під час атаки ворог застосував не лише ракети і дрони-камікадзе Shahed-136, а й новий тип БПЛА, який наразі не ідентифікували. Він значно відрізняється від відомих "шахедів". Про це повідомило Defense Express.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що завдяки злагодженій роботі мобільних вогневих груп, зенітних ракетних військ та засобів радіоелектронної боротьби, з 16 "шахедів" вдалося збити 13, а також один дрон невстановленого типу. Пізніше в соціальних мережах з'явилися перші фото уламків цього таємничого безпілотника.

Його конструкція значно відрізняється від відомих моделей Shahed-136. Також відомо, що дрон рухався на дуже малій висоті – всього 20-30 метрів, що вказує на його належність до класу дронів-камікадзе.

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"Також з власних джерел Defense Express отримав додаткові фото цього збитого дрона. З огляду на них мова йде про БпЛА з можливим розмахом крила у понад 4 метри, оперенням на балках, штовхаючим гвинтом та фюзеляжем квадратного профілю. Можливо зазначити, що він може нагадувати російський ZALA 421-20, який має певні схожі риси", - розповіли у виданні.

Аналітики додали, що ZALA 421-20 відомий як розвідувальний безпілотник і не може летіти на такій низькій висоті. До того ж ZALA представили цей БПЛА ще на початку 2010-х, а наразі він навіть не фігурує в актуальному каталозі продукції компанії.

Видання наголосило, що наразі рештки цього дрона досліджуються для встановлення його точних можливостей, характеристик, виробника та складових частин. Відомості про новий тип безпілотника зберуть найближчим часом.

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Ракетні атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, вранці 19 липня окупанти завдали удару по центральній частині Чугуєва на Харківщині, внаслідок чого поранено 7 осіб, серед яких 14-річний хлопчик. Усі постраждалі перебувають у середньому та легкому стані.

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Як повідомляв Главред, внаслідок вибуху у Миколаєві загинуло троє людей. Серед загиблих - 12-річний Кирило Дядюшко, який займався народними танцями.

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