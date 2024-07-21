Україна посилила захист від російських атак з повітря: Зеленський розповів деталі

В Україну вже прибула додаткова система ППО Patriot з Німеччини.

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Україна посилили повітряний захист / Колаж: Главред, фото: Facebook В. Зеленського, Вікіпедія

В Україні став міцнішим захист неба. Німеччина вже передала додаткову систему ППО Patriot. Про це офіційно заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Зараз уже ми можемо сказати – є посилення нашої ППО. Німецький "Петріот" прибув в Україну. Я хочу подякувати Німеччині і Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити набагато більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України", - сказав Зеленський.

До того ж він розповів про ситуацію на фронті. Головком Олександр Сирський їздив на фронт, щоб визначити, чого саме не вистачає по кожному напрямку та на основних позиціях.

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"Розподіл снарядів та достатня кількість передусім дронів. Дуже важливо, щоб на всіх основних напрямках відчувалось, що нам є чим завдавати ворогу максимальних втрат", - додав Зеленський.

Передача Україні систем "Patriot" - військова допомога для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у пʼятницю, 5 липня, президент Володимир Зеленський оголосив про прибуття до України нової системи ППО Patriot з Німеччини.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив про план підготовки "нових рішень" разом з міжнародними партнерами для протидії російському терору.

Згідно з інформацією Financial Times, США можуть передати Україні до восьми батарей зенітно-ракетного комплексу Patriot, які зараз розташовані в Ізраїлі.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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