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Україна посилила захист від російських атак з повітря: Зеленський розповів деталі

Ангеліна Підвисоцька
21 липня 2024, 23:15оновлено 21 липня, 23:59
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В Україну вже прибула додаткова система ППО Patriot з Німеччини.
Україна посилила захист від російських атак з повітря: Зеленський розповів деталі
Україна посилили повітряний захист / Колаж: Главред, фото: Facebook В. Зеленського, Вікіпедія

В Україні став міцнішим захист неба. Німеччина вже передала додаткову систему ППО Patriot. Про це офіційно заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Зараз уже ми можемо сказати – є посилення нашої ППО. Німецький "Петріот" прибув в Україну. Я хочу подякувати Німеччині і Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити набагато більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України", - сказав Зеленський.

До того ж він розповів про ситуацію на фронті. Головком Олександр Сирський їздив на фронт, щоб визначити, чого саме не вистачає по кожному напрямку та на основних позиціях.

відео дня

"Розподіл снарядів та достатня кількість передусім дронів. Дуже важливо, щоб на всіх основних напрямках відчувалось, що нам є чим завдавати ворогу максимальних втрат", - додав Зеленський.

Передача Україні систем "Patriot" - військова допомога для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у пʼятницю, 5 липня, президент Володимир Зеленський оголосив про прибуття до України нової системи ППО Patriot з Німеччини.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив про план підготовки "нових рішень" разом з міжнародними партнерами для протидії російському терору.

Згідно з інформацією Financial Times, США можуть передати Україні до восьми батарей зенітно-ракетного комплексу Patriot, які зараз розташовані в Ізраїлі.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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війна в Україні новини Німеччини Володимир Зеленський військова допомога вторгнення Росії ЗРК Patriot
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