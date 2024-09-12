РФ змінює тактику обстрілів України: українцям сказали, чого чекати восени

Ворожі удари літа-осені поточного року суттєво відрізняються від перших ударів РФ.

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РФ змінює тактику обстрілів України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Armiflot

Країна-агресорка Росія з початком повномасштабного вторгнення постійно намагається вдосконалювати тактику обстрілів України. Восени 2024 року повітряні атаки, швидше за все, стануть більш масованими ближче до опалювального сезону, а енергетика буде під прицілом усе частіше. Прогнозом фахівців поділилося видання "BBC Україна".

Так, авіаексперт із Державного музею авіації Валерій Романенко впевнений, що обстріли будуть більш інтенсивним.

"Бо зараз росіяни не використовують повний потенціал ракет. І шукають слабкі місця українського ППО", – пояснив він. відео дня

Військовий оглядач Олександр Коваленко іншої думки. Він вважає, що кількість ворожих масованих атак у вересні навряд чи перевершить серпень.

"Вересень за активністю як ракетної компоненти, так і Shahed-131/136 не повинен стати більш інтенсивним, або рівним серпню. Не виключено, що зараз командування російських військ у питаннях ракетних ударів та дронових нальотів більше орієнтуватиметься на опалювальний сезон", – написав Коваленко.

Експерти припускають, що агресор, можливо, застосовуватиме більше ракет із балістичною траєкторією, особливо якщо Іран справді передав росіянам "військову допомогу".

В той же час, журналісти видання вказали, що ворожі удари літа-осені поточного року суттєво відрізняються і від перших ударів лютого 2022-го, і від знакового обстрілу 10 жовтня 2022-го, з якого почалися масовані ракетні нальоти по енергетиці.

"Противник змінив і склад засобів, що використовуються для комбінованих ударів, і характер застосування тих чи інших ракет і дронів, і вибір цілей", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про BBC? Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення. За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 12 вересня російські окупанти атакували Київ дронами "Шахед". Це була вже сьома атака на столицю з початку місяця. Усі дрони були збиті на підльоті до міста.

Також відомо, що російська окупаційна армія атакувала місто Конотоп Сумської області. Унаслідок "прильотів" є руйнування та постраждалі. Ситуація з електропостачанням у Конотопі критична. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

Крім того, 12 вересня, російські окупанти завдали удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині.

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