Масований дроновий удар по Одещині: 7 людей постраждали, є руйнування

Серед постраждалих - шість водіїв вантажівок і один місцевий житель. Всі поранені госпіталізовані, один з водіїв перебуває у вкрай важкому стані.

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В результаті атаки дронів на Одеську область постраждали 7 осіб / Фото od.gp.gov.ua

Вночі 13 вересня збройні сили країни-агресора Росії вчинили масований дроновий удар по населених пунктах півдня Одеської області. В результаті атаки постраждали семеро людей. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Серед постраждалих - шість водіїв вантажівок і один місцевий житель. Всі поранені госпіталізовані, один з водіїв перебуває у вкрай важкому стані.

Пошкоджено об'єкти припортової та цивільної інфраструктури, стоянка вантажного автотранспорту.

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Голова Одеської ОДА Олег Кіпер розповів про стан постраждалих внаслідок російської атаки.

"Всього в результаті нальотів російських ударних дронів на Ізмаїльський район постраждали 7 цивільних осіб. Шість осіб в Рені і один - в Ізмаїлі. Двоє чоловіків з Рені у важкому стані, в палаті інтенсивної терапії. Сьогодні їх транспортують до Одеси. Четверо інших - в стані середньої тяжкості, продовжують лікування в Рені", - написав він у Telegram.

Потерпілому з Ізмаїла була надана медична допомога в лікарні. Зараз чоловік вже вдома.

Дивіться відео - Наслідки дронового удару РФ по Одещині 13 вересня:

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

За процесуального керівництва прокурорів Ізмаїльської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

Атаки дронів на Одеську область

Вночі 6 вересня російські окупанти впродовж майже трьох годин атакували дронами-камікадзе "Шахед" Одеську область. В результаті атаки загинула людина.

У ніч на 4 вересня в Одеській області була оголошена повітряна тривога. Регіон був атакований російськими ударними БПЛА.

Масована нічна атака дронів Shahed-136 була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав'я. 17 дронів збили сили протиповітряної оборони.

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