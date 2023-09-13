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Масований дроновий удар по Одещині: 7 людей постраждали, є руйнування

Анна Ярославська
13 вересня 2023, 10:49 оновлено 13 вересня, 11:35
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Серед постраждалих - шість водіїв вантажівок і один місцевий житель. Всі поранені госпіталізовані, один з водіїв перебуває у вкрай важкому стані.
Наслідки атаки дронів на Одеську область
В результаті атаки дронів на Одеську область постраждали 7 осіб / Фото od.gp.gov.ua

Вночі 13 вересня збройні сили країни-агресора Росії вчинили масований дроновий удар по населених пунктах півдня Одеської області. В результаті атаки постраждали семеро людей. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Серед постраждалих - шість водіїв вантажівок і один місцевий житель. Всі поранені госпіталізовані, один з водіїв перебуває у вкрай важкому стані.

Пошкоджено об'єкти припортової та цивільної інфраструктури, стоянка вантажного автотранспорту.

відео дня

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер розповів про стан постраждалих внаслідок російської атаки.

"Всього в результаті нальотів російських ударних дронів на Ізмаїльський район постраждали 7 цивільних осіб. Шість осіб в Рені і один - в Ізмаїлі. Двоє чоловіків з Рені у важкому стані, в палаті інтенсивної терапії. Сьогодні їх транспортують до Одеси. Четверо інших - в стані середньої тяжкості, продовжують лікування в Рені", - написав він у Telegram.

Потерпілому з Ізмаїла була надана медична допомога в лікарні. Зараз чоловік вже вдома.

Дивіться відео - Наслідки дронового удару РФ по Одещині 13 вересня:

Масований дроновий удар по Одещині: 7 людей постраждали, є руйнування

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

За процесуального керівництва прокурорів Ізмаїльської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

  • Атака дронів на Одеську область 13 вересня
    Атака дронів на Одеську область 13 вересня Фото: Одеська обласна прокуратура
  • Атака дронів на Одеську область 13 вересня
    Атака дронів на Одеську область 13 вересня Фото: Одеська обласна прокуратура
  • Атака дронів на Одеську область 13 вересня
    Атака дронів на Одеську область 13 вересня Фото: Одеська обласна прокуратура
  • Атака дронів на Одеську область 13 вересня
    Атака дронів на Одеську область 13 вересня Фото: Одеська обласна прокуратура
  • Атака дронів на Одеську область 13 вересня
    Атака дронів на Одеську область 13 вересня Фото: Одеська обласна прокуратура

Атаки дронів на Одеську область

Вночі 6 вересня російські окупанти впродовж майже трьох годин атакували дронами-камікадзе "Шахед" Одеську область. В результаті атаки загинула людина.

У ніч на 4 вересня в Одеській області була оголошена повітряна тривога. Регіон був атакований російськими ударними БПЛА.

Масована нічна атака дронів Shahed-136 була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав'я. 17 дронів збили сили протиповітряної оборони.

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