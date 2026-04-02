Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Регіони

Окупанти вперше завдали удару по Харкову реактивними дронами – Терехов

Віталій Кірсанов
2 квітня 2026, 17:23
Наразі в передмісті фіксують ще й російські дрони, які можуть прямувати до Харкова.
Окупанти вперші завдали удару по Харкову реактивними дронами

Коротко:

  • З початку доби ворог 11 разів обстріляв Харків
  • Усі удари припали на Київський район

У четвер, 2 квітня, російські окупанти вперше завдали удару по Харкову реактивними дронами. Про це написав харківський мер Ігор Терехов у Telegram.

"З початку доби ворог 11 разів обстріляв Харків, усі влучання були в Київському районі. Більшість ворожих БПЛА були реактивними, і ворог вперше застосував їх проти Харкова", – йдеться в його заяві.

відео дня

Терехов зазначив, що ударів могло бути більше, але частину ворожих дронів було збито завдяки роботі українських захисників.

Він також попередив, що наразі в передмісті фіксують ще російські дрони, які можуть прямувати на Харків. З огляду на це, він закликав місцевих мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про особу: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович — український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року по 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року — головою фракції партії "Блок Кернеса — Успішний Харків", пише Вікіпедія.

У свою чергу голова ХОВА Олег Синегубов зазначив, що зафіксовано пряме влучання БПЛА типу "Шахед" у житловий будинок у Київському районі Харкова.

"В результаті удару сталася пожежа на другому та третьому поверхах. Підрозділи ДСНС працюють на місці, триває ліквідація наслідків", - зазначив голова ХОВА.

Відомо про двох постраждалих: 61-річна та 52-річна жінки отримали вибухові травми, їм надається вся необхідна медична допомога, додав Синегубов.

"Атака триває. У повітряному просторі над Харковом продовжують фіксуватися ворожі безпілотники. Закликаю всіх мешканців міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях", - звернувся Синегубов.

Відкладена детонація "Шахедів" - попередження експерта

В Україні зростає кількість випадків відкладеної детонації ударних дронів типу "Шахед", що вціліли після падіння. Як пояснив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш), такі безпілотники залишаються небезпечними навіть після приземлення.

"Протягом останніх днів у різних регіонах країни "Шахеди", що вціліли після падіння, вибухнули через деякий час. Кілька людей загинули. Наразі ми не знаємо точних причин цих вибухів", - зазначив Флеш.

Також Флеш закликав громадян не наближатися до уламків БПЛА та дотримуватися правил безпеки, адже навіть пошкоджені дрони можуть бути смертельно небезпечними.

Удари РФ по Україні - останні новини

Вночі та вранці 2 квітня російські окупаційні війська завдали серії ударів по Харкову за допомогою БПЛА. Основний удар припав на Київський район міста.

Як повідомляв Главред, ввечері 1 квітня Росія завдала удару дроном-камікадзе "Молнія" по багатоповерхівці в Шевченківському районі Харкова. Того ж вечора в Чугуєві дрон влучив у п'ятиповерховий будинок.

Крім того, 1 квітня Росія провела масований обстріл України, застосувавши ракети та дрони. У багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу.

Читайте також:

Про особу: Олег Синегубов

Олег Синегубов – голова Харківської обласної державної адміністрації. З початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду голови Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова Харківська область новини Харківщини війна Росії та України Олег Синегубов атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:57Фронт
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27Війна
Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:27Світ
Реклама

Популярне

Більше
Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

Життя перевернеться з ніг на голову: яким знакам зодіаку випаде особливий шанс

Життя перевернеться з ніг на голову: яким знакам зодіаку випаде особливий шанс

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Останні новини

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на зображенні крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин хлопчик: син Брітні Спірс взяв її прізвище

03:15

Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

02:58

Стала власною тінню: Анджеліна Джолі злякала зовнішнім виглядом

02:14

Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" разом із дітьми потрапила в ДТПВідео

Імпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в СШАІмпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в США
01:22

Валерій Харчишин розповів про службу свого сина-воїна

05 квітня, неділя
23:57

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:26

"У це важко повірити": раптово помер соліст Національної опери України

23:05

На Київ чекає погодний сюрприз: температура різко зміниться

Реклама
23:05

Важливо не прогавити момент: коли обробляти кісточкові дерева від моніліозаВідео

22:08

Луческу ввели у штучну кому: який стан екс-тренера Динамо та Шахтаря

21:28

Карма для зрадника: на фронті знищено ексголову управління СБУ, який втік до РФ

20:24

США можуть втратити місце головного посередника щодо України: несподіваний прогноз

19:35

"Попала на гачок": Нікітюк зробила заяву про сина

19:27

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:10

Росія рухається до моделі "чебурнета": Денисенко розкрив задум ПутінаПогляд

18:59

"Це занадто швидко": поет-воїн Вишебаба вдруге одружується

18:37

Угода "вже завтра", або…: Трамп висунув новий ультиматум Ірану

18:27

Секрет зберігання рису та гречки: що покласти всередину, щоб не було комахВідео

Реклама
18:10

Зеленський прибув до Сирії та зустрівся з президентом: про що домовилися

17:27

Дніпро накриє похолодання: до яких позначок опуститься температура цього тижня

17:24

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

17:23

Потужні удари ЗСУ: у вогні НПЗ, авіація та стратегічні склади РФ

17:22

Які квіти нести на могилу: помилка при виборі може мати значення

17:10

Влупить дощове похолодання: якою буде погода на Великдень

16:47

Чого не можна робити у свято 6 квітня: важливі прикмети

16:45

Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

16:33

Забудьте про гіркі огірки: експерт назвав просте правило для солодкого врожаюВідео

16:29

Як назавжди позбутися голубів на балконі: дієва стратегія замість щотижневого прибирання

16:17

Звільнено 12 населених пунктів і сотні кілометрів: Сирський назвав напрямок

15:21

Мороз, мокрий сніг і грози: Україну накриє різке похолодання

15:06

"Росія бреше та грається з Трампом": Зеленський відповів на зухвалі вимоги Кремля

15:01

Що приховує українська земля - найважливіші знахідки археологів

14:45

Кому 6 квітня слід молитися за зміцнення здоров’я: яке церковне свято

14:22

Вивела на сцену "джокера": Jerry Heil здивувала гостей на сольникуВідео

13:57

Підживлення полуниці навесні: помилка, що зменшує врожай

13:47

"Образ був злізаний": зірка 90-х розповів про давню образу на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

12:49

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

Реклама
12:45

Ціни знову злетіли: на яких заправках найдешевше пальне

11:57

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

11:56

Прибирати на чужій могилі - гріх чи добра справа: що каже церква

11:32

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

11:24

Вербна неділя: що можна і не можна робити у свято

10:53

Підготовка насіння перед посівом: що потрібно знати

10:37

"Я боюся": Зеленський попередив про ризик зниження підтримки України через Іран

10:35

Багато постраждалих дітей та дорослих: РФ атакувала СумщинуФото

09:30

США врятували другого пілота з літака, збитого в Ірані: Трамп зробив заяву

09:08

НАТО чекають кардинальні зміни, що робити Україні: прогноз ФесенкаПогляд

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти