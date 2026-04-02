Окупанти вперше завдали удару по Харкову реактивними дронами – Терехов

Наразі в передмісті фіксують ще й російські дрони, які можуть прямувати до Харкова.

Окупанти вперше завдали удару по Харкову реактивними дронами

Коротко:

З початку доби ворог 11 разів обстріляв Харків

Усі удари припали на Київський район

У четвер, 2 квітня, російські окупанти вперше завдали удару по Харкову реактивними дронами. Про це написав харківський мер Ігор Терехов у Telegram.

"З початку доби ворог 11 разів обстріляв Харків, усі влучання були в Київському районі. Більшість ворожих БПЛА були реактивними, і ворог вперше застосував їх проти Харкова", – йдеться в його заяві. відео дня

Терехов зазначив, що ударів могло бути більше, але частину ворожих дронів було збито завдяки роботі українських захисників.

Він також попередив, що наразі в передмісті фіксують ще російські дрони, які можуть прямувати на Харків. З огляду на це, він закликав місцевих мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про особу: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович — український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року по 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року — головою фракції партії "Блок Кернеса — Успішний Харків", пише Вікіпедія.

У свою чергу голова ХОВА Олег Синегубов зазначив, що зафіксовано пряме влучання БПЛА типу "Шахед" у житловий будинок у Київському районі Харкова.

"В результаті удару сталася пожежа на другому та третьому поверхах. Підрозділи ДСНС працюють на місці, триває ліквідація наслідків", - зазначив голова ХОВА.

Відомо про двох постраждалих: 61-річна та 52-річна жінки отримали вибухові травми, їм надається вся необхідна медична допомога, додав Синегубов.

"Атака триває. У повітряному просторі над Харковом продовжують фіксуватися ворожі безпілотники. Закликаю всіх мешканців міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях", - звернувся Синегубов.

Відкладена детонація "Шахедів" - попередження експерта В Україні зростає кількість випадків відкладеної детонації ударних дронів типу "Шахед", що вціліли після падіння. Як пояснив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш), такі безпілотники залишаються небезпечними навіть після приземлення. "Протягом останніх днів у різних регіонах країни "Шахеди", що вціліли після падіння, вибухнули через деякий час. Кілька людей загинули. Наразі ми не знаємо точних причин цих вибухів", - зазначив Флеш. Також Флеш закликав громадян не наближатися до уламків БПЛА та дотримуватися правил безпеки, адже навіть пошкоджені дрони можуть бути смертельно небезпечними.

Як повідомляв Главред, ввечері 1 квітня Росія завдала удару дроном-камікадзе "Молнія" по багатоповерхівці в Шевченківському районі Харкова. Того ж вечора в Чугуєві дрон влучив у п'ятиповерховий будинок.

Крім того, 1 квітня Росія провела масований обстріл України, застосувавши ракети та дрони. У багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу.

Читайте також:

Про особу: Олег Синегубов Олег Синегубов – голова Харківської обласної державної адміністрації. З початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду голови Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

