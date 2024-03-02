Ворог змінив тактику: в ЗСУ назвали зброю окупантів, для якої немає 'протиотрути'

Російські окупанти випалюють землю, щоб просунутися в глибину української оборони, розповів речник ОСУВ "Хортиця".

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Окупанти закидують передову авіабомбами / Колаж: Главред, фото: 18 окрема бригада армійської авіації, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російським окупантам вдалось просунутись на фронті завдяки навій тактиці. Ворог масово скидає КАБи на позиції українських оборонців, рівняючи все з землею. Про це розповів начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш у коментарі "24 каналу".

"Вони зараз змінили тактику. Раніше вони намагалися атакувати нашу критичну інфраструктуру, але, звісно, щоб вже третій рік продовжувати війну такої інтенсивності, їм не вистачить ракет. Зараз вони перекваліфікували своє оборонне замовлення на КАБи та ФАБи - бомби ближньої дії", - зазначив Євлаш.

За його словами, окупанти модернізовують бомби, які у них залишилися після розпаду СРСР, частину їм вдалося виготовити під час війни з Україною. Ними росіяни закидують передову.

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"Вони просуватимуться по випаленій землі в глибину нашої оборони. Ми вже бачили ефективне та нестандартне рішення розв'язання цієї проблеми – "сушкопад", - наголосив він.

Євлаш підкреслив, що українська армія за останні два тижні добре попрацювала і знищила щонайменце 14 літаків РФ, однак таких бомбардувальників у Росії ще сотні. Тому Україні слід знайти рішення для протидії авіації росіян, щоб зберегти життя військових та унеможливити просування окупантів.

Хто такий Ілля Євлаш Євлаш Ілля - начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця", капітан. Тимчасово виконував обов’язки начальника служби звʼязків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом з міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за фахом "Журналістика".

Війна в Україні

Нагадаємо, начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш зазначив, що головною метою російських сил на сході України залишається Краматорсько-Слов'янська агломерація, до якої вони намагаються прорватися з Бахмутського та Лиманського напрямків.

Також на Таврійському напрямку ворог за останню добу здійснив 22 авіаудари, 1 ракетний удар, 53 бойових зіткнення, 1157 обстрілів та 130 ударів дронами-камікадзе. Загальні втрати противника за цей час становлять 336 осіб у живій силі та 38 одиниць озброєння та військової техніки.

Як повідомляв Главред, після виходу з Авдіївки українські сили оборони намагаються стримати наступ російських окупантів. Однак армії РФ вдається досягати успіхів через дефіцит боєприпасів, зменшення західної допомоги та недостатньо облаштовану оборону, згідно з аналізом The New York Times.

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