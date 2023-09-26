РФ істерить через запрошеного в парламент Канади українського ветерана: в чому справа

До роздмухування міжнародного скандалу залучена уся російська пропагандистська машина.

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РФ знову ввижаються українські "нацисти" / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Канадська влада запросила на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським до парламенту ветерана-бійця дивізії "Галичина" Ярослава Гуньку. Гуньку зустріли з оваціями.

Президент України подякував Оттаві за підтримку України і зазначив, що Канада "завжди була на світлій стороні історії".

Після чого спікер Палати громад канадського парламенту Ентоні Рот представив Гуньку як героя Другої світової, який боровся за незалежність України проти росіян.

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Однак появу українця відразу ж розкритикувала єврейська громада Канади, звинувативши його у нібито "злочинах, скоєних українцями під час Голокосту".

Потім до скандалу долучилась Росія. У своїй заяві від 26 вересня Держдума "висловила обурення у зв'язку з присутністю нациста" в парламенті Канади.

"Депутати Державної Думи розглядають кричущу подію не як випадковість, а як черговий крок у цілеспрямованому вивіреному курсі Канади і Заходу в цілому на переписування історії на догоду політичній кон'юнктурі", - поскаржилися представники країни, яка в XXI столітті веде таку ж загарбницьку війну.

Варто відзначити, що дивізія "Галичина" ніколи не була засуджена ні на Нюрнберзькому процесі, ні будь-яким іншим трибуналом. Свідчень того, що українські бійці причетні до злочинів, не знайшли.

Але міф про "українців-нацистів" дуже вигідний російським пропагандистам, які виправдовують сьогоднішні військові злочини своєї армії проти українців "боротьбою з нацистським режимом" в Україні.

Зеленський у Канаді

Після виступу в ООН, зустрічі з американським президентом Джо Байденом у Білому домі та конгресменами український глава Володимир Зеленський відправився в Канаду.

У Нью-Йорку Зеленський презентував "формулу миру" - план щодо завершення війни в Україні на справедливих умовах.

У Канаді Зеленський і Трюдо обговорили військову, економічну та гуманітарну підтримку з боку Канади.

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