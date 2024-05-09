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РФ вистачить сил ще на 1,5-2 роки війни: Коваленко оцінив запас міцності окупантів

Альона Вороніна
9 травня 2024, 04:45
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Росія зможе воювати ще кілька років. Але якість ведення бойових дій і здатність проведення наступальних операцій буде знижуватись.
Ракета, российский корабль, Александр Коваленко
Коваленко оцінив запас міцності окупантів/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Facebook Коваленко

Країна-агресорка РФ зможе воювати проти України ще кілька років. Запас міцності Росії можна проаналізувати за трьома компонентами – військова техніка, ракети та боєприпаси.

Військової техніки російським загарбникам вистачить приблизно на 1,5 роки війни. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду.

"Якщо казати про техніку – танки, бойові броньовані машини і артилерію – у росіян її залишилося ще на 1,5 роки війни. У Росії на складах та центрах збереження є ще досить багато радянського металобрухту, який відновлюється і відправляється до зони бойових дій. Що стосується ракет, вони самі їх виробляють. Але російське ракетне виробництво повністю залежить від контрабандних постачань", – сказав Коваленко.

Він зазначив, що боєприпаси Росія також виробляє сама, проте власного виробництва країні-агресорці недостатньо, щоб повністю задовольнити потреби по пострілах на фронті на добу.

"Той самий Китай напряму не допомагає боєприпасами, але постачає потрібні компоненти, такі як порохи. Необхідну російським окупантам бавовняну целюлозу постачають і країни Центральної Азії – Казахстан та Киргизстан. Бавовна – не критично необхідний для військового виробництва елемент, але він використовується для створення вибухових речовин, у тому числі, і порохів для снарядів. Відкрито і напряму постачають боєприпаси Росії Північна Корея та Іран. Це дійсно допомагає росіянам компенсувати снарядний дефіцит", – сказав військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив.

За його словами, Росія може воювати ще кілька років, проте її здатність ведення бойових дій та проведення наступу буде знижуватися.

"Півтора-два роки – це період, коли Росія може тримати певний військовий рівень, але показники ефективного застосування всіх засобів ураження і технічні можливості будуть невпинно погіршуватися", – підсумував Коваленко.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко зробив прогноз про ситуацію на фронті найближчими тижнями:

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Раніше дипломат, колишній міністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко сказав, якою хитрістю Путін стримує НАТО – він успішно користується своїм блефом. Російський диктатор постійно погрожує застосувати тактичну ядерну зброю, чим приводить західних партнерів до стану політичного паралічу.

Також раніше Огризко назвав умову, коли буде більше шансів, що Путін зникне. Є два варіанти, як може скластися подальша доля Путіна, вважає дипломат.

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