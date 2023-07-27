'РФ хоче знищити Україну': українські порти можуть зникнути через 2-3 місяці - Гуменюк

Україні терміново потрібна протиповітряна та протиракетна оборона, підкреслила Гуменюк.

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Українські порти можуть зникнути через 2-3 місяці / Колаж: Главред, фото: Мінінфраструктури, Media Center Ukraine

Україна може зовсім залишитися без портів через постійні атаки країни-агресорки Росії. Саме тому нашій країні потрібні нові системи протиповітряної оборони. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише Le Monde.

"Нам потрібна протиповітряна та протиракетна оборона. Посилена, потужна, сучасна, здатна протистояти тим типам ракет, які використовує проти нас противник", - сказала Гуменюк.

Як підкреслила речниця ОК "Південь", українські захисники також потребують винищувачів F-16, оскільки вони здатні бити по російському озброєнню та кораблям.

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"Незважаючи на те, що наша країна вже має західні системи оборони, включаючи високотехнологічний американський протиракетний комплекс Patriot, Росія щоразу вдосконалює свою тактику і не зупиняється", - додала речниця Сил оборони півдня.

Вона зауважила, що загарбники можуть одночасно запустити крилаті, гіперзвукові та протикорабельні ракети, коли засоби оборони розосереджені і не всі з них спроможні протистояти цій загрозі.

Гуменюк розповіла, що російські загарбники наразі заблокували практично всі українські порти, і жодне судно не може вийти звідти.

"Через два-три місяці у нас може не залишитися жодного порту... Вони хочуть домінувати у Чорному морі. Вони хочуть мати монополію на зерно. Вони хочуть знищити Україну як країну, здатну годувати весь світ", - наголосила вона.

РФ атакує українські порти

Як повідомляв Главред, армія Росії хоче максимально ускладнити ситуацію на південній частині фронту, тому окупанти намагаються атакувати портову інфраструктуру Одеси. Ситуація на півдні дуже напружена, складна.

Керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко заявив, що обстріл портів показує, що Україна – заручник відносин Ердогана і Путіна. Обстрілами портів російські окупанти першочергово відправляють сигнал президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану.

Нещодавно у Білому домі заявили, що РФ готується влаштувати морську блокаду українських портів. У США заявили, що є ознаки готовності Росії атакувати цивільні вантажні судна у Чорному морі. Це серйозно вплине на продовольчу безпеку.

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