УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"РФ хоче знищити Україну": українські порти можуть зникнути через 2-3 місяці - Гуменюк

Аліна Дембіцька
27 липня 2023, 22:55 оновлено 27 липня, 22:55
199
Україні терміново потрібна протиповітряна та протиракетна оборона, підкреслила Гуменюк.
'РФ хоче знищити Україну': українські порти можуть зникнути через 2-3 місяці - Гуменюк
Українські порти можуть зникнути через 2-3 місяці / Колаж: Главред, фото: Мінінфраструктури, Media Center Ukraine

Україна може зовсім залишитися без портів через постійні атаки країни-агресорки Росії. Саме тому нашій країні потрібні нові системи протиповітряної оборони. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише Le Monde.

"Нам потрібна протиповітряна та протиракетна оборона. Посилена, потужна, сучасна, здатна протистояти тим типам ракет, які використовує проти нас противник", - сказала Гуменюк.

Як підкреслила речниця ОК "Південь", українські захисники також потребують винищувачів F-16, оскільки вони здатні бити по російському озброєнню та кораблям.

відео дня

"Незважаючи на те, що наша країна вже має західні системи оборони, включаючи високотехнологічний американський протиракетний комплекс Patriot, Росія щоразу вдосконалює свою тактику і не зупиняється", - додала речниця Сил оборони півдня.

Вона зауважила, що загарбники можуть одночасно запустити крилаті, гіперзвукові та протикорабельні ракети, коли засоби оборони розосереджені і не всі з них спроможні протистояти цій загрозі.

Гуменюк розповіла, що російські загарбники наразі заблокували практично всі українські порти, і жодне судно не може вийти звідти.

"Через два-три місяці у нас може не залишитися жодного порту... Вони хочуть домінувати у Чорному морі. Вони хочуть мати монополію на зерно. Вони хочуть знищити Україну як країну, здатну годувати весь світ", - наголосила вона.

РФ атакує українські порти

Як повідомляв Главред, армія Росії хоче максимально ускладнити ситуацію на південній частині фронту, тому окупанти намагаються атакувати портову інфраструктуру Одеси. Ситуація на півдні дуже напружена, складна.

Керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко заявив, що обстріл портів показує, що Україна – заручник відносин Ердогана і Путіна. Обстрілами портів російські окупанти першочергово відправляють сигнал президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану.

Нещодавно у Білому домі заявили, що РФ готується влаштувати морську блокаду українських портів. У США заявили, що є ознаки готовності Росії атакувати цивільні вантажні судна у Чорному морі. Це серйозно вплине на продовольчу безпеку.

Вас може зацікавити:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Китай передає РФ технології та обладнання для війни проти України - розвідка США

Китай передає РФ технології та обладнання для війни проти України - розвідка США

23:37 Світ
"Білорусь буде в повній ізоляції" : біля кордонів ЄС серйозно загострюється ситуація

"Білорусь буде в повній ізоляції" : біля кордонів ЄС серйозно загострюється ситуація

22:58 Світ
"РФ хоче знищити Україну": українські порти можуть зникнути через 2-3 місяці - Гуменюк

"РФ хоче знищити Україну": українські порти можуть зникнути через 2-3 місяці - Гуменюк

22:55 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:51

Не знала столицю Румунії: силіконова Міс-Москва епічно зганьбилася відсутністю розуму

23:37

Китай передає РФ технології та обладнання для війни проти України - розвідка США

23:12

Дружина Іраклі Макацарія захопила стрункою фігурою після пологів

22:58

"Білорусь буде в повній ізоляції" : біля кордонів ЄС серйозно загострюється ситуація

22:55

"РФ хоче знищити Україну": українські порти можуть зникнути через 2-3 місяці - Гуменюк

Восени Росія піде з півдня, а навесні-влітку 2024-го закінчиться війна - СвітанВосени Росія піде з півдня, а навесні-влітку 2024-го закінчиться війна - Світан
22:48

Віталій Портников. Новий етап наступу ЗСУ розпочавсяВідеоблоги

22:44

Плюс 6 кілограм: українська актриса розповіла, як поправилася

22:43

Йосип Пригожин розкритикував "жорстокого диктатора" Пугачову

22:37

Вимагали потиснути руку та погрожували: тренер Харлан приголомшила подробицями скандалу

Реклама
22:29

Російських туристів викинули з Батумі: у місті відгриміли протести

21:53

Скоро в Криму може бути гучно, там з'явилася нова база окупантівФото

21:33

"Зміна влади": експерт розкрив, що Росію чекає переворот та громадянська війна

21:17

Провал зернової угоди: в Євросоюзу немає коштів на транзит зерна з України - Reuters

21:11

Вперше за час війни: Брежнєва повернулася до Києва після чуток про розлученняВідео

21:09

ЗСУ звільнили село Старомайорське - ЗеленськийВідео

20:42

Підробив документи і поїхав на Мальдіви: нардепу Арістову повідомили про підозру

20:15

ЗСУ вправно ліквідували командира бригади бойовиків ﻿"Призрак"

19:52

"Перекинули навчених бійців": у США розкрили про успіхи ЗСУ на фронті - CNN

19:28

Померла Шинейд О'Коннор - поліція пролила світло на смерть музичної легенди

19:25

Як правильно доглядати за соняшниками: головні поради для хорошого врожаю

Реклама
19:22

ЗСУ "просмажили" окупантів касетними боєприпасами: позиції росіян палалиВідео

19:10

На арену вийшла трійка "заклятих друзів" світуПогляд

19:08

"Натискають кнопку, вбиваючи наших друзів": у ЗСУ розповіли про нову зброю в РФ

19:00

Сильний вітер та потужні грози: в Україні бушуватиме негода

18:59

"Вагнер" звозить у Білорусь бронетехніку: заїхала 12-а колона

18:45

Суд відібрав майно "воєнкома" Борисова: невістка намагалася "врятувати" Porsche

18:15

Як сказати українською "голубика", "клюква" та "боярышник": Авраменко дав відповідь

17:51

"Російські гроші не пахнуть кров'ю": у Зеленського накинулися на FIE через Харлан

17:50

"Його це злило": Тоня Матвієнко відверто заговорила про першого чоловіка

17:40

Чому не можна заважати сиру воду з кип'яченою в чаї: до чого це призведе

17:32

Рада зробила крок до відновлення е-декларування: без ризиків для військових

17:20

ЗСУ відбивають жорстокі атаки росіян та просуваються вперед на Бахмутському напрямку

17:16

Могилевська показала свою маму в молодості

17:06

Що можна приготувати зі старих кабачків: 5 безпрограшних варіантів

17:00

У Шольца рознесли Путіна за цинізм: обіцяє зерно Африці, а сам бомбить Україну

16:47

"Високий ризик": Ігнат попередив українців про повторну масовану атаку

16:42

Ракети летіли одна за одною: важливі подробиці ракетного удару по Хмельниччині

16:28

Встигнете законсервувати: три способи, як довше зберегти огірки свіжими

16:20

Харлан зняли з ЧС з фехтування через відмову потиснути руку росіянці

16:12

Не пропустіть цей момент: коли викопувати часник у 2023 році

Реклама
16:10

Чому 29 липня не можна в жодному разі місити тісто: старі прикмети та заборони

16:01

"Вимагає, щоб я змінила ім'я дитині": жінку обурив наказ свекрухи

16:01

Підприємець Кацуба: Діджиталізація - найкоротший шлях забезпечити довіру між бізнесом і державою

15:54

У США новим холостяком став 71-річний чоловік

15:53

Пригожина побачили у Санкт-Петербурзі, куди Путін приїхав на форум з Африкою

15:50

ЗСУ дадуть ракети ATACMS і винищувачі: Світан назвав терміни завершення війниВідео

15:49

ПЦУ переходить на новоюліанський календар: що зміниться

15:04

Світан розповів, які сценарії готує Росія проти України на осінь

14:49

Дружина Григорія Решетніка розповіла про швидку появу дівчинки в їхній родині

14:35

Путін скреготав зубами: Гундяєв епічно зганьбився на форумі з диктаторомВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти