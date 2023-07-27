"Натискають кнопку, вбиваючи наших друзів": Тарнавський розповів про нову зброю в РФ

Тарнавський зауважив, що успіх у наступі Збройних сил України на півдні обов'язково буде.

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Тарнавський розповів про нову зброю в РФ / Колаж: Главред, фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Telegram Тарнавський

Російські окупаційні війська почали використовувати нову зброю на фронті – міни з дистанційним керуванням. Про це заявив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський в інтерв'ю ВВС.

Як зазначив Тарнавський, вперше на війні солдати більше страждають від мін, ніж від артилерії: "Коли ми йдемо вперед, всюди наштовхуємося на мінні поля".

Також він розповів, що росіяни вигадали нову тактику на полі бою. Коли українські захисники наближаються до російської траншеї, лунає потужний вибух. Окоп порожній, але закладений мінами.

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"Російські війська зараз використовують міни з дистанційним керуванням. Коли наші солдати підходять до окопів, росіяни натискають кнопку, і міни вибухають, вбиваючи наших друзів", - зазначив Тарнавський.

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку каже, що бачив цю тактику протягом останніх двох тижнів, і називає її "новою зброєю".

Разом з тим, Тарнавський зауважив, що успіх у наступі Збройних сил України на півдні обов'язково буде. Українські захисники наразі виконують важку і копітку роботу. За його словами, будь-яку оборону можна зламати, але потрібен час, терпіння та вмілі дії.

"Україна повільно виснажує свого ворога. Росія не переживає через втрату своїх людей, а останні зміни у військовому керівництві означають, що все далеко не гаразд. Україна ще не надіслала свої основні ударні сили. Повільно чи ні, але наступ йде і він обов'язково досягне своєї мети", - сказав він.

На уточнююче запитання, наступ ЗСУ провалився чи має успіх, Тарнавський з усмішкою на вустах відповів: "Якби наступ не мав успіху, я б зараз з вами не розмовляв".

Контрнаступ Збройних сил України

Нещдавно президент Володимир Зеленський заявив, що армія України продовжує просуватися на фронті. За його словами, українські війська добилися непоганих результатів. Про деталі операції повідомлять пізніше.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ 26 липня запустили велику контрнаступальну операцію в західній частині Запорізької області в районі Работино – в 10 кілометрах на південь від Орєхова. Українські військові просунулися на 2,5 км.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на американського чиновника, ЗСУ перейшли до великого наступу на південному фронті, операція набирає обертів. Армія України посилює військову операцію майже за 2 місяці після початку контрнаступу.

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