УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Натискають кнопку, вбиваючи наших друзів": Тарнавський розповів про нову зброю в РФ

Аліна Дембіцька
27 липня 2023, 19:08 оновлено 27 липня, 19:08
71
Тарнавський зауважив, що успіх у наступі Збройних сил України на півдні обов'язково буде.
Украинские военные, Александр Тарнавский
Тарнавський розповів про нову зброю в РФ / Колаж: Главред, фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Telegram Тарнавський

Російські окупаційні війська почали використовувати нову зброю на фронті – міни з дистанційним керуванням. Про це заявив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський в інтерв'ю ВВС.

Як зазначив Тарнавський, вперше на війні солдати більше страждають від мін, ніж від артилерії: "Коли ми йдемо вперед, всюди наштовхуємося на мінні поля".

Також він розповів, що росіяни вигадали нову тактику на полі бою. Коли українські захисники наближаються до російської траншеї, лунає потужний вибух. Окоп порожній, але закладений мінами.

відео дня

"Російські війська зараз використовують міни з дистанційним керуванням. Коли наші солдати підходять до окопів, росіяни натискають кнопку, і міни вибухають, вбиваючи наших друзів", - зазначив Тарнавський.

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку каже, що бачив цю тактику протягом останніх двох тижнів, і називає її "новою зброєю".

Разом з тим, Тарнавський зауважив, що успіх у наступі Збройних сил України на півдні обов'язково буде. Українські захисники наразі виконують важку і копітку роботу. За його словами, будь-яку оборону можна зламати, але потрібен час, терпіння та вмілі дії.

"Україна повільно виснажує свого ворога. Росія не переживає через втрату своїх людей, а останні зміни у військовому керівництві означають, що все далеко не гаразд. Україна ще не надіслала свої основні ударні сили. Повільно чи ні, але наступ йде і він обов'язково досягне своєї мети", - сказав він.

На уточнююче запитання, наступ ЗСУ провалився чи має успіх, Тарнавський з усмішкою на вустах відповів: "Якби наступ не мав успіху, я б зараз з вами не розмовляв".

Контрнаступ Збройних сил України

Нещдавно президент Володимир Зеленський заявив, що армія України продовжує просуватися на фронті. За його словами, українські війська добилися непоганих результатів. Про деталі операції повідомлять пізніше.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ 26 липня запустили велику контрнаступальну операцію в західній частині Запорізької області в районі Работино – в 10 кілометрах на південь від Орєхова. Українські військові просунулися на 2,5 км.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на американського чиновника, ЗСУ перейшли до великого наступу на південному фронті, операція набирає обертів. Армія України посилює військову операцію майже за 2 місяці після початку контрнаступу.

Вас може зацікавити:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Сильний вітер та потужні грози: в Україні бушуватиме негода

Сильний вітер та потужні грози: в Україні бушуватиме негода

19:00 Синоптик
Суд відібрав майно "воєнкома" Борисова: невістка намагалася "врятувати" Porsche

Суд відібрав майно "воєнкома" Борисова: невістка намагалася "врятувати" Porsche

18:45 Україна
"Високий ризик": Ігнат попередив українців про повторну масовану атаку

"Високий ризик": Ігнат попередив українців про повторну масовану атаку

16:47 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:22

ЗСУ "просмажили" окупантів касетними боєприпасами: позиції росіян палали

19:10

На арену вийшла трійка "заклятих друзів" світуПогляд

19:08

"Натискають кнопку, вбиваючи наших друзів": Тарнавський розповів про нову зброю в РФ

19:00

Сильний вітер та потужні грози: в Україні бушуватиме негода

18:59

"Вагнер" звозить у Білорусь бронетехніку: заїхала 12-а колона

Восени Росія піде з півдня, а навесні-влітку 2024-го закінчиться війна - СвітанВосени Росія піде з півдня, а навесні-влітку 2024-го закінчиться війна - Світан
18:45

Суд відібрав майно "воєнкома" Борисова: невістка намагалася "врятувати" Porsche

18:15

Як сказати українською "голубика", "клюква" та "боярышник": Авраменко дав відповідь

17:51

"Російські гроші не пахнуть кров'ю": у Зеленського накинулися на FIE через Харлан

17:50

"Його це злило": Тоня Матвієнко відверто заговорила про першого чоловіка

Реклама
17:40

Чому не можна заважати сиру воду з кип'яченою в чаї: до чого це призведе

17:32

Рада зробила крок до відновлення е-декларування: без ризиків для військових

17:20

ЗСУ відбивають жорстокі атаки росіян та просуваються вперед на Бахмутському напрямку

17:16

Могилевська показала свою маму в молодості

17:06

Що можна приготувати зі старих кабачків: 5 безпрограшних варіантів

17:00

У Шольца рознесли Путіна за цинізм: обіцяє зерно Африці, а сам бомбить Україну

16:47

"Високий ризик": Ігнат попередив українців про повторну масовану атаку

16:42

Ракети летіли одна за одною: важливі подробиці ракетного удару по Хмельниччині

16:28

Встигнете законсервувати: три способи, як довше зберегти огірки свіжими

16:20

Харлан зняли з ЧС з фехтування через відмову потиснути руку росіянці

16:12

Не пропустіть цей момент: коли викопувати часник у 2023 році

Реклама
16:10

Чому 29 липня не можна в жодному разі місити тісто: старі прикмети та заборони

16:01

"Вимагає, щоб я змінила ім'я дитині": жінку обурив наказ свекрухи

16:01

Підприємець Кацуба: Діджиталізація - найкоротший шлях забезпечити довіру між бізнесом і державою

15:54

У США новим холостяком став 71-річний чоловік

15:53

Пригожина побачили у Санкт-Петербурзі, куди Путін приїхав на форум з Африкою

15:50

ЗСУ дадуть ракети ATACMS і винищувачі: Світан назвав терміни завершення війниВідео

15:49

ПЦУ переходить на новоюліанський календар: що зміниться

15:04

Світан розповів, які сценарії готує Росія проти України на осінь

14:49

Дружина Григорія Решетніка розповіла про швидку появу дівчинки в їхній родині

14:35

Путін скреготав зубами: Гундяєв епічно зганьбився на форумі з диктаторомВідео

14:31

3 продукти, які не можна консервувати в домашніх умовах

14:28

Буде справжня холодина: Україну в серпні накриє неприємність

13:49

В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан до 15 листопада

13:43

Чекала біля моря погоди: шаблістка з РФ влаштувала провокацію після вильоту від ХарланВідео

13:41

Рада ухвалила рішення: Ткаченка звільнили з посади міністра культури

13:20

Справжнє захоплення: божевільний торт Тещин язик, який розмітають за 2 хвилини - рецепт

13:12

Гороскоп на тиждень з 31 по 6 серпня: Терезам - розставання, Тельцям - переживання

13:09

Захоплення коридору у Польщі з відривом Балтії від НАТО: Світан оцінив заяви з РФВідео

12:56

В Україну увірветься серйозне похолодання: синоптик уточнив прогноз погоди на тиждень

12:42

У США зробили гучну заяву щодо нової "смертоносної" зброї для ЗСУ

Реклама
12:34

"Цю мить я запам’ятаю на все життя": Юлія Саніна розповіла, як стала тренеркою Голосу країни-13Відео

12:33

Чому 28 липня не можна дивитися на зірки: стародавні прикмети і заборони

12:32

Кому війна, кому лакшері: Дімопулос засвітилася в компанії екс-дружини олігарха з РФ

12:23

Гороскоп на завтра 28 липня 2023: Водолію - роздратування, Близнюкам - депресія

12:07

Бойовики Вагнер стягнули до Білорусі понад 700 од. техніки: кадри з супутника

12:00

Зеленський несподівано вручив подарунки Залужному та Сирському до днів народження

12:00

Переговори про виведення військ РФ із Криму почнуться, коли ЗСУ підійдуть до перешийка – КисельовЕксклюзив

11:51

Надя Дорофєєва дорікнула новому чоловікові в жадібності

11:39

У Раді дали "зелене світло" продовженню воєнного стану та мобілізації в Україні

10:58

"Чао, бамбіно!": Лайма Вайкуле розсекретила, куди зник Максим ГалкінВідео

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти