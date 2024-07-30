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Ситуація у Вовчанську: РФ, імовірно, захопила весь агрегатний завод - ISW

Анна Ярославська
30 липня 2024, 09:30
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Коли саме російські війська захопили завод, поки що незрозуміло.
Вовчанський агрегатний завод, ВСУ
Вовчанський агрегатний завод, можливо, перебуває під контролем РФ / Колаж: Главред, фото: ОК Захід,2day.kh.ua

Російські окупаційні війська, ймовірно, захопили весь агрегатний завод у Вовчанську, розташований на північний схід від Харкова. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни з посиланням на геолокаційні знімки 28 липня.

На опублікованих фото видно, як українські війська завдали удару з безпілотника по великій купі боєприпасів у східній частині Вовчанського агрегатного заводу. Аналітики припускають, що це вказує на те, що російські війська, ймовірно, захопили весь завод.

"Однак незрозуміло, коли саме російські війська захопили цей завод. Бої також тривали біля селища Глибоке (на півночі Харкова) та в інших районах Вовчанська 28 і 29 липня", - пишуть аналітики.

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Також наголошується, що російський військовий блогер стверджував, що українські сили також провели чотири контратаки біля села Стариця (на північний схід від Харкова і на південний захід від Вовчанська.

На ранок 30 липня українське командування не коментувало ситуацію у Вовчанську.

Вовчанський агрегатний завод - що про нього відомо

Вовчанський агрегатний завод - промислове підприємство в місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

Завод був містоутворюючим підприємством міста.

Станом на початок 2013 року завод був одним з найбільших діючих машинобудівних підприємств Харківської області.

У 2013 році завод освоїв виробництво головних циліндрів вимикання зчеплення для вантажних автомашин МАЗ і КамАЗ і в січні 2014 року розпочав їхні поставки ВАТ "КамАЗ" (Казань) і РУП "МТЗ".

4 грудня 2013 року завод отримав право на експорт продукції військового призначення.

У березні 2014 року Вовчанський агрегатний завод і ДП "Антонов" завершили спільну розробку електромагнітного гальма ЕМТ-1 для літака Ан-178.

Ситуація на фронті - останні новини

Уранці 30 липня в Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби російські загарбники штурмували 11 напрямків фронту, найбільше атак ворога відбулося на Покровському та Курахівському напрямках, загалом відбулося 149 бойових зіткнень.

За даними DeepState, російська окупаційна армія просувається на Донбасі і має успіх у районі семи населених пунктів.

"Ворог просунувся біля Спірного, Роздолівки, Тимофіївки, Прогресу, Костянтинівки, у Сіверному та Залізному. Оновлено район Желанного", - йдеться в повідомленні.

Видання The New York Times писало, що окупанти застосовують нову тактику проти ЗСУ на Донбасі. Вони активніше досліджують українські лінії оборони, щоб виявити ослаблені позиції перед новою атакою та проривом.

За останній тиждень російські окупаційні війська домоглися швидких успіхів на сході Донецької області, захопивши кілька населених пунктів і наблизившись до міста Покровськ - одного з головних українських опорних пунктів у цьому районі. Армія РФ тисне, попри втрати, і шукає слабкі місця в обороні ЗСУ.

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