РФ готується до нових ракетних атак: які загрози для України - деталі

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- Росія випускає до 150 ракет щомісяця
- Україна завдає ударів по військових об’єктах РФ
Росія активно готується до нових ракетних ударів по Україні, що підтверджують навчання військових агресора та зростання виробництва ракет. За оцінками, щомісяця РФ випускає від 100 до 150 далекобійних ракет, розповів авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі телемарафону.
"Рано чи пізно вони (росіяни – ред) будуть їх використовувати. Це станеться найближчим часом чи незабаром. Але заходи з підготовки майбутніх масованих атак ми спостерігаємо, в тому числі відповідні навчання противника", - зазначив Долінце і додав, що суттєвих змін у тактиці ворога не відбувається.відео дня
"Єдине - є переорієнтація з використання "шахедів" для глибоких ударів на використання різних засобів ураження для завдання ударів по інфраструктурі, населенню. Тобто, фактично ворог повертається до своїх терористичних цілей – залякування суспільства, в тому числі таким чином намагається підтримувати свої позиції та бажання в перемовинах зі США", - додав експерт.
Він також пояснив, чому останнім часом російські війська рідше використовують керовані авіаційні бомби. Одна з причин – зростаючі ризики для ворожої авіації, оскільки ракетоносіями є літаки Су-30 та Су-34, які можуть потрапити під удар української ППО.
"Як раз посилення протиповітряної оборони, також розширення радіуса роботи F-16 змушує росіян реагувати на ці ризики", - пояснив Долінце.
Ще одним фактором є удари ЗСУ по стратегічних об'єктах Росії, зокрема по складах боєприпасів та заводах, що виготовляють компоненти для авіабомб.
Особливо важливими є хімічні підприємства, оскільки вони забезпечують виробництво як керованих, так і фугасних бомб, що залежать від певних хімічних сполук.
Удар Росії по Україні 1 лютого - що відомо
Як повідомляв Главред, 1 лютого в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу - країна опинилася під атакою ракет і дронів.
На жаль, Росія вдарила по Полтаві та області. Вже відомо про 4 загиблих та 13 постраждалих людей, серед них троє дітей. 22 особи врятували.
У Сумській області внаслідок російських авіаударів загинули троє поліцейських. Вони несли чергування в населених пунктах.
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Хто такий Богдан Долінце?
Богдан Долінце - авіаційний експерт та менеджер авіаційного сектору. Керівник Інституту менеджменту та стратегій. У 2016 працював в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України. В 2014-2016 працював головним редактором Авіаційного порталу "Авіабіз", пише "Укрінформ".
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