Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ готується до нових ракетних атак: які загрози для України - деталі

Даяна Швець
1 лютого 2025, 14:45
1399
Спостерігаються заходи з підготовки майбутніх масованих атак.
РФ готується до нових ракетних атак: які загрози для України - деталі
РФ збільшує виробництво ракет / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред, скріншот

Головне:

  • Росія випускає до 150 ракет щомісяця
  • Україна завдає ударів по військових об’єктах РФ

Росія активно готується до нових ракетних ударів по Україні, що підтверджують навчання військових агресора та зростання виробництва ракет. За оцінками, щомісяця РФ випускає від 100 до 150 далекобійних ракет, розповів авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі телемарафону.

"Рано чи пізно вони (росіяни – ред) будуть їх використовувати. Це станеться найближчим часом чи незабаром. Але заходи з підготовки майбутніх масованих атак ми спостерігаємо, в тому числі відповідні навчання противника", - зазначив Долінце і додав, що суттєвих змін у тактиці ворога не відбувається.

відео дня
РФ готується до нових ракетних атак: які загрози для України - деталі
Ракети Росії / Інфографіка: Главред

"Єдине - є переорієнтація з використання "шахедів" для глибоких ударів на використання різних засобів ураження для завдання ударів по інфраструктурі, населенню. Тобто, фактично ворог повертається до своїх терористичних цілей – залякування суспільства, в тому числі таким чином намагається підтримувати свої позиції та бажання в перемовинах зі США", - додав експерт.

Він також пояснив, чому останнім часом російські війська рідше використовують керовані авіаційні бомби. Одна з причин – зростаючі ризики для ворожої авіації, оскільки ракетоносіями є літаки Су-30 та Су-34, які можуть потрапити під удар української ППО.

"Як раз посилення протиповітряної оборони, також розширення радіуса роботи F-16 змушує росіян реагувати на ці ризики", - пояснив Долінце.

Ще одним фактором є удари ЗСУ по стратегічних об'єктах Росії, зокрема по складах боєприпасів та заводах, що виготовляють компоненти для авіабомб.

Особливо важливими є хімічні підприємства, оскільки вони забезпечують виробництво як керованих, так і фугасних бомб, що залежать від певних хімічних сполук.

Удар Росії по Україні 1 лютого - що відомо

Як повідомляв Главред, 1 лютого в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу - країна опинилася під атакою ракет і дронів.

На жаль, Росія вдарила по Полтаві та області. Вже відомо про 4 загиблих та 13 постраждалих людей, серед них троє дітей. 22 особи врятували.

У Сумській області внаслідок російських авіаударів загинули троє поліцейських. Вони несли чергування в населених пунктах.

Більше важливих новин:

Хто такий Богдан Долінце?

Богдан Долінце - авіаційний експерт та менеджер авіаційного сектору. Керівник Інституту менеджменту та стратегій. У 2016 працював в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України. В 2014-2016 працював головним редактором Авіаційного порталу "Авіабіз", пише "Укрінформ".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ ПВО Су-34 Су-30 новини України війна Росії та України ракетний удар Дрон Shahed-136 Ракетна атака на Україну
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Вибухи гриміли в семи областях: РФ вдарила по Україні десятками ракет і дронів

Вибухи гриміли в семи областях: РФ вдарила по Україні десятками ракет і дронів

16:58Україна
У США натякнули Путіну, що його можуть прибрати: політолог розповів деталі

У США натякнули Путіну, що його можуть прибрати: політолог розповів деталі

16:34Світ
Зниження кількості самоволок у ЗСУ: Сирський розкрив деталі програми для новобранців

Зниження кількості самоволок у ЗСУ: Сирський розкрив деталі програми для новобранців

15:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи: перші подробиці

Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи: перші подробиці

Гороскоп на завтра 2 лютого: Тельцям - грандіозний прибуток, Рибам - успіх

Гороскоп на завтра 2 лютого: Тельцям - грандіозний прибуток, Рибам - успіх

В Україні почалась реформа Сил оборони: що зміниться та які будуть наслідки

В Україні почалась реформа Сил оборони: що зміниться та які будуть наслідки

"В України почнуться проблеми": названо наслідки розмови Трампа і Путіна

"В України почнуться проблеми": названо наслідки розмови Трампа і Путіна

Гороскоп на лютий 2025: на 3 знаки зодіаку чекає грошовий бум

Гороскоп на лютий 2025: на 3 знаки зодіаку чекає грошовий бум

Останні новини

17:22

У вас більше ніколи не пропаде капуста: шикарний рецепт на всі випадки життя

16:58

Вибухи гриміли в семи областях: РФ вдарила по Україні десятками ракет і дронів

16:47

"Жалюгідне видовище": який зараз вигляд має зрадниця Клара Новікова

16:37

"Це не бусифікація": Братчук розповів, як відбувається рекрутинг в армію

16:34

У США натякнули Путіну, що його можуть прибрати: політолог розповів деталі

Переговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війниПереговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війни
16:29

Червоний рівень небезпеки: магнітна буря вдарила Україну з новою силою

16:04

Хто на малюнку начальник: тільки найкмітливіші вгадають за 5 секунд

15:48

Північнокорейці намагаються уникнути відправки на війну проти України - Newsweek

15:45

Анні Трінчер висунули звинувачення - до чого тут Марія Яремчук

Реклама
15:44

Зниження кількості самоволок у ЗСУ: Сирський розкрив деталі програми для новобранців

15:07

Окупанти пішли проти командування і саботують накази на Херсонщині - Атеш

14:48

Як правильно телефонувати й хто має закінчити розмову: правила етикетуВідео

14:45

РФ готується до нових ракетних атак: які загрози для України - деталі

14:43

Удар Росії по житловому будинку в Полтаві: кількість жертв зросла, названо тип ракети РФФотоВідео

14:18

ЗСУ прориваються контратаками на Курщині: ворог зазнав втрат - ISW

13:59

Планувала підрив будівлі СБУ в центрі Києва: правоохоронці зупинили спробу терактуФото

13:58

"Це складно": Наталя Могилевська розповіла про стосунки зі старшою донькою

13:43

У Сумській області троє поліцейських загинули внаслідок російських авіаударів

13:24

Стрімко подешевшав на 27%: популярний овоч б’є рекорди за падінням ціни

12:59

Гороскоп на лютий 2025 для Козерогів: важлива новина, знайомство та прибутокВідео

Реклама
12:49

Максим Галкін возз'єднався із сім'єю і показав будинок на Кіпрі - деталі

12:20

Захоплення зброї та втеча мобілізованого: на Полтавщині застрелили військового з ТЦК

12:11

Де захована іграшкова машинка: лише найуважніші знайдуть її за 5 секунд

12:05

"Приголомшливий актор": помер заслужений артист України - що сталося

12:05

Армія Угорщини йшла до кордону з Україною: Орбан і Путін могли домовитися - Ягун

11:45

"Організація держперевороту" у Словаччині: у ГУР відповіли на звинувачення Братислави

11:41

Гороскоп на лютий 2025 для Скорпіонів: здійснення мрії, визнання та нагородаВідео

11:30

"Відчула той морок": дочка Сумської зізналася про домагання від викладача

11:11

Взяти Куп'янськ в оточення: ворог під Харковом атакує із трьох напрямків - ISW

10:57

"Йдеться про місяці, а не роки": у Трампа зробили заяву про закінчення війни в Україні

10:49

Китайський гороскоп на завтра 2 лютого: Тиграм - витрати, Драконам - досягнення

10:41

Росія забрала життя 6 людей: Зеленський гостро відреагував на атаку по Україні

10:03

Гороскоп на лютий 2025 для Стрільців: кохання, успіх, гроші та задоволенняВідео

09:56

Ще одна авіакатастрофа: у США розбився літак із важкохворою дитиною

09:27

Наймасштабніша атака на Запоріжжя: були пошкоджені багатоповерхівки і заклад освітиФотоВідео

08:45

Люди під завалами, під'їзд вщент: Росія вдарила по Полтаві - є жертвиФото

08:22

У 7 областях України запроваджуються відключення світла через атаку – Укренерго

08:10

Чому Росія ніколи не віддасть Асада новій владі СиріїПогляд

07:24

Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи: перші подробиці

06:10

Великий шпигунський скандал в Азербайджані та місце РосіїПогляд

Реклама
05:55

Гороскоп на завтра 2 лютого: Тельцям - грандіозний прибуток, Рибам - успіх

05:05

Яке сьогодні свято 1 лютого 2025 року: чому цього дня не можна важко працювати

04:35

2 прості кроки, і проблема зникне: як прибрати роздратування після гоління

04:03

Ворог хоче просуватися Харківщиною: Братчук розповів про небезпеку

03:45

"В України почнуться проблеми": названо наслідки розмови Трампа і Путіна

03:31

Чи варто мити рис перед приготуванням: господині розставили всі крапки над "і"

03:00

Як очистити решітки духовки: жінка поділилась цікавим методом

02:30

Де сховалися три покемони: надскладна головоломкаВідео

01:46

Завжди доводять розпочате до кінця: топ-5 найбільш педантичних знаків зодіаку

01:00

Лютий принесе декілька магнітних бур: які дні будуть найскладнішими

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти