"Нам доведеться відійти з деяких позицій": експерт спрогнозував наслідки нового наступу РФ

За словами військового експерта, нам слід бути готовими і нормально сприймати те, що, можливо, доведеться відійти на певні рубежі.

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Експерт спрогнозував наслідки нового наступу РФ/ колаж: Главред, фото: 72 ОМБр імені Чорних Запорожців, скрін

Якщо російські окупанти підуть у новий наступ на фронті, то захисникам України можливо доведеться відійти з певних позицій на сході нашої держави.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко в інтерв’ю Главреду. Він припустив, що лінія фронту з часом може проходити вздовж лінії Краматорськ – Костянтинівка – Слов’янськ.

"Я допускаю, що нам доведеться відійти з певних позицій на сході, тому що ворог зможе розвинути і мати певний тактичний успіх. Я не виключаю, що з часом наша лінія оборони буде проходити вздовж лінії Краматорськ – Костянтинівка – Слов’янськ. Саме там будуть основні оборонні рубежі. Бо ворог спробує атакувати Донеччину з різних напрямків: з району Волновахи, з півночі тощо. Певні складнощі можливі, відбивати наступ нам буде непросто", – зазначив Мусієнко. відео дня

За його словами, нам слід бути готовими і нормально сприймати те, що, можливо, доведеться відійти на певні рубежі.

"Але я не думаю, що російські війська досягнуть оперативно-стратегічного успіху, як хотіли би", – зазначив військовий експерт.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Війна в Україні

Раніше у ЗСУ розповіли про складну ситуацію на фронті. У Збройних силах України прокоментували ситуацію навколо боїв за місто Часів Яр Донецької області. У ЗСУ спростували інформацію, що з'явилася про те, що російські війська нібито увійшли в передмістя Часового Яру.

Нагадаємо, вдень 5 квітня у Харкові пролунали сильні вибухи – РФ вдарила авіабомбами. Окупанти вдарили по місту керованими авіаційними бомбами (КАБами), повідомив міський голова.

Також вдень 5 квітня у Запоріжжі прогриміли потужні вибухи. Загалом в обласному центрі прогриміли одразу кілька вибухів, у місті була тривога.

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