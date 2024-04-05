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В Україні може вирости інтенсивність боїв: розвідка Естонії розкрила ситуацію на фронті

Руслана Заклінська
5 квітня 2024, 18:59
Через покращення погодних умов РФ збільшила кількість механізованих підрозділів та почала реорганізацію військ на фронті, йжеться у звіті розвідки.
В Україні може вирости інтенсивність боїв: розвідка Естонії розкрила ситуацію на фронті
В розвідці Естонії розповіли про ситуацію на передовій / Колаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, 66 ОМБр ім. М. Хороброго

Найближчими тижнями в Україні може збільшитись інтенсивність бойових дій. Росіяни збільшили кількість підрозділів та почали реорганізацію військ на всій лінії фронту. Основні завдання російських окупантів залишаються невиконаними, суттєвих змін на фронті немає. Про це йдеться у звіті розвідувального центру Сил оборони Естонії, пише ERR.

"Збройні сили Російської Федерації продовжують утримувати темп оперативного просування та ініціативу на Луганському та Донецькому напрямках. Проте істотних змін немає і основні операційно-тактичні завдання залишаються невиконаними", - вказано у звіті.

В естонській розвідці зазначили, що через покращення погодних умов та прохідності Росія збільшила кількість механізованих підрозділів. Також окупанти розпочали реорганізацію військ на фронті.

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У звіті вказано, що Україна продовжує завдавати глибоких ударів по нафтопереробних комплексах. Цим країна демонструє здатність вражати цілі в глибокому тилу.

"Наразі українська діяльність має системний характер і створює умови для ізоляції Криму в майбутньому", - додали у розвідці.

Війська РФ намагаються просунутись на Луганщині на лінії Куп'янськ - Макіївка - Сіверськ. Окупанти продовжують наступальні дії на Макіївському напрямку в районі населеного пункту Терни, з метою взяття під контроль берегову лінію річки Жеребець. Проте на цьому напрямку росіянам не вдалося досягти значних успіхів.

Також у розвідці Естонії зауважили, що основним напрямом наступальних дій російських військ залишається Авдіївський напрямок. Однак суттєвих успіхів в ьому районі Росія не досягла.

Окупанти посилили тиск в напрямку Часового Яру, проте особливих успіхів у росіян немає. Росії вдалось несуттєво просунутись на захід від Бахмута.

"На заході та південному заході від Донецька ЗС РФ утримують тиск та шукають слабкі місця в українській обороні. У районі Роботино Росія послабила тиск", - йдеться у звіті.

В розвідці наголосили, що Збройні сили України продовжують утримувати плацдарм на східному березі Дніпра.

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, Росія готує новий масштабний наступ, головною метою якого може бути Харків. Глава Офісу президента Андрій Єрмак попереджає, що удари по енергетиці та містах є частиною підготовки до великого літнього наступу.

Також у Збройних силах України спростували інформацію про те, що російські війська увійшли в передмістя Часового Яру. Речник східного угруповання ЗСУ Андрій Задубінний наголосив, що хоча ситуація в районі складна, російських військ там немає.

Крім цього, експерт Олександр Мусієнко вважає, що в разі нового наступу російських окупантів захисникам України можливо доведеться відступити з певних позицій. Він зазначив, що лінія оборони може проходити вздовж лінії Краматорськ – Костянтинівка – Слов’янськ.

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війна в Україні Естонія лінія фронту війна Росії та України
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