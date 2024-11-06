РФ готується до активних боїв та стягує сили: у ЗСУ зробили невтішну заяву

Росіяни збільшили кількість штурмів у напрямку міста Торецьк.

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РФ стягує сили до Часового Яру / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, СтратКом ЗСУ

Що кажуть у ЗСУ:

РФ стягує сили біля Часового Яру

Окупанти збільшили кількість атак у напрямку міста Торецьк

Російські війська збільшили кількість атак у напрямку міста Торецьк та накопичують ресурси біля Часового Яру. Про це в ефірі телемарафону заявила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

Ворог зібрав велике угруповання у районі Торецького. Туди увійшли мотострілецькі бригади та інші підрозділи, серед яких є і спецпризначенці Центрального військового округу. Ситуація на цьому напрямку ускладнюється з кожним днем.

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"Зараз ми теж бачимо, що вони накопичують техніку, накопичують ресурси. І вже буквально сьогодні вони почали збільшувати кількість штурмів. Якщо декілька днів тому було відносно тихо, то зараз уже ворог починає напирати і напирати. І ситуація ускладнюється", - каже Бобовнікова.

Що відомо про Торецьк / Інфографіка: Главред

Вона додала, що на напрямку Часового Яру зменшилась кількість штурмів. Однак це не означає, що ситуація покращилась. Річ у тому, що ворог накопичує свої сили, готуючись до активних бойових дій.

"Вони кожної ночі заводять особовий склад під прикриттям, заводять їх в антитепловізійних пончо або плащах. Також підвозять БК та озброєння якомога ближче до лінії бойового зіткнення, а також встановлюють засоби зв’язку та РЕБ на техніку", - додала речниця.

Що відомо про місто Часів Яр / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що росіяни захоплюють населені пункти, ворог вже за 21 км від Дніпропетровщини. Окупанти намагаються просуватися на захід від міста Селидове. Ворог атакує село Петрівка та вже захопили Григорівку.

Як повідомляв Главред із посиланням на пресофіцера 33-ї ОМБр Назара Войтенка, у Кураховому є загроза оточення, ситуація надскладна. Водночас він заявив, що поки не йде мова про виведення українських військових з міста.

Також зазначається, що РФ стягує техніку на Харківський напрямок. Речник ОТУ "Харків" Євген Романов зазначив, що ворог накопичує боєкомплект, техніку, тепле спорядження, їжу та паливно-мастильні матеріали. Нині окупанти атакують на цьому напрямку лише піхотою.

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