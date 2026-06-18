Повітряні атаки та диверсії: розкрито сценарій агресії РФ проти НАТО

Мета РФ — продемонструвати нездатність НАТО надати підтримку одній із країн-членів Альянсу, вважає Іван Преображенський.

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Іван Преображенський оцінив ймовірність провокації з боку РФ проти НАТО / Колаж: Главред, фото: Facebook І.Преображенського, Facebook/NATO.NCIAgency, @russian_krem

Найважливіше із заяв Преображенського:

РФ може влаштувати провокацію в районі Сувалкського коридору

Кремль може влаштувати сухопутні диверсійні операції

Експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський прокоментував ймовірність військової провокації РФ проти країн НАТО.

"Мені здається, Росія не планує повноцінного повномасштабного військового вторгнення в країни Балтії. Російські оперативні плани завжди передбачали фактично ведення гібридної війни в країнах Балтії. Адже мета Росії — не окупація якоїсь конкретної території, а демонстрація нездатності НАТО надати підтримку одній із країн-членів Альянсу, незважаючи на зобов’язання щодо колективної оборони", — підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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На думку експерта, РФ прагнутиме створити досить серйозну загрозу, з якої всім буде зрозуміло, що вона походить від Росії, але яка при цьому дозволить іншим країнам НАТО під різними приводами не надавати підтримку якійсь із країн Балтії, що зазнала російської агресії.

"Найбільш очевидний варіант, про який я говорю з кінця 2022 року, — це навіть не сухопутна агресія, а створення повітряного коридору над так званим Сувалкським коридором. Тобто над найкоротшою відстанню від Білорусі до Калінінградської області. Під приводом того, що Калінінградська область де-факто заблокована, російському ексклаву загрожують країни НАТО, Фінляндія та Швеція вступили до НАТО, сполучення через Балтику ненадійне тощо", — не виключив він.

Співрозмовник попередив, що Росія може почати відправляти туди свої, можливо, навіть цивільні літаки й ставити країни НАТО перед вибором: зупиняти ці літаки, збивати ці літаки, або ризикувати тим, що ППО, яку Росія встигла після 2022 року розмістити в Білорусі, та ракетні системи, давно розміщені в Калінінграді, почнуть збивати літаки НАТО.

/ Главред

"А далі вже можливі якісь додаткові сухопутні диверсійні варіанти. Загалом, Росії, швидше за все, потрібна підтримка Білорусі та, можливо, невеликі групи білоруської армії, які, як стверджує Лукашенко, нібито вже опинялися на території Польщі. Це потрібно для того, щоб продемонструвати, що НАТО не здатне захистити своїх союзників, щоб почався ефект карткового будиночка, де-факто розпад НАТО та пошук окремими країнами інших союзників, які зможуть їх захистити. Тобто перехід під заступництво Росії", — додав Преображенський.

Які завдання РФ може переслідувати щодо НАТО — експерт

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв висловив думку, що керівництво Росії може прагнути оцінити міцність і рівень консолідації країн Північноатлантичного альянсу. За його словами, одним із ймовірних елементів такої політики може бути використання існуючих розбіжностей між учасниками НАТО з метою ослаблення їхньої узгодженої позиції.

Експерт вважає, що зменшення згуртованості всередині Альянсу може негативно позначитися на системі безпеки в Європі. Якщо механізми колективної оборони виявляться менш ефективними, окремим європейським державам доведеться активніше спиратися на власні можливості для захисту своїх інтересів, а також шукати нові моделі співпраці з іншими країнами, зокрема з Росією.

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Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше заявляв, що Росія, можливо, через 5–7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до різноманітних сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не лише українські території.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

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Про персону: Іван Преображенський Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи. Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

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