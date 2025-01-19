РФ готує новий ракетний удар по Україні: речник УДА назвав ймовірну дату

Нові атаки РФ можуть бути прив'язані до важливих подій, розповів Сергій Братчук.

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Коли росіяни можуть здійснити масовану атаку по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, Міноборони РФ

Ключові тези Братчука:

Загроза ракетних ударів по Україні існує постійно

Росія може здійснити нову атаку у день інавгурації Дональда Трампа

Загроза ракетних ударів Росії є постійною і стосується всієї території України. Нову атаку ворог може здійснити під час інавгурації Дональда Трампа. Таку думку висловив військовий експерт, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі КИЇВ24.

За його словами, російські окупанти намагаються атакувати швидко, оскільки не знають, які санкції на них накладуть чи які об'єкти можуть вразити Сили оборони України.

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"Ворог поспішає. І це особливо було продемонстровано під час ракетної атаки в ніч на 15 січня. Всі розуміємо, що цілі були обрані завчасно. Ворог поспішав тому, що він не знає що відбудеться наступної ночі", - зазначив Братчук.

Речник УДА зауважив, що Росія постійно використовує балістичні ракети для атак по Україні. Братчук також наголосив, що росіяни постійно планують нові атаки, а черговий удар РФ може прив'язати до важливої події, як-от інавгурація Трампа.

"Тут без конспірології зрозуміло, що все до цього прив’язано. І власне цей терор, зроблений для того, щоб з ним (Путіним - Главред) сідали за стіл переговорів, щоб з ним рахувалися", - додав Братчук.

Літаки, якими РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Ракетна атака 18 січня - новини за темою

Нагадаємо, 18 січня Росія вдарила балістикою по Києву. Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. У Шевченківському районі пошкоджені вікна в житлових будинках, а також станція метро "Лукʼянівська".

Також 18 січня російські загарбники завдали балістичного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки 12 людей отримали поранення. Удар пошкодив адмінбудівлю промислового об'єкта, житлові будинки та транспорт.

Як повідомляв Главред, під час атаки РФ запустила 39 дронів та 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23. Сили ППО збили дві ракети на Київщині та 24 дрони в різних областях.

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Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військової адміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

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