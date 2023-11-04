У ЗСУ попереджують про збільшення масованих атак РФ після настання холодів

Наталія Гуменюк повідомила, що кількість масованих обстрілів України може зрости після настання зимових холодів.

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У ЗСУ попереджають про російські атаки / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: map.ukrainealarm.com

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що під час атак окупанти запускають надзвукові ракети.

На брифінгу Гуменюк заявила, коли ворог запускає по кілька ударних дронів-камікадзе типу Shahed, він, ймовірно, намагається розвідати позиції сил ППО. Отриману інформацію терористи надалі можуть використовувати для складання маршрутів для ракет та БПЛА.

Гуменюк не виключає, що кількість масованих обстрілів України може зрости після настання зимових холодів.

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"Ми розуміємо, що з розвитком подій, у тому числі з розвитком погодних умов, з наближенням зимового періоду та похолодання, ворог може застосовувати більш масовані атаки. Попередні, які ми оцінювали як точкові, ми попереджали, що швидше за все це була розвідка. Тому що 2-4-6 "Шахеди", очевидно, намагалися розвідати розстановку Сил протиповітряної оборони", - сказала Гуменюк.

Російські війська іноді застосовують для ударів по Україні надзвукові ракети "Онікс". Напередодні обстріл таким озброєнням було зафіксовано у напрямку Одеської області, додала Гуменюк.

"Якщо загалом проаналізувати, то перед нічною атакою ворог застосував по Одещині надзвукові ракети "Онікс", які були випущені з тимчасово окупованого Криму, з БРК "Бастіон". Вони не досягли своєї цілі, але були спрямовані у напрямку Одещини з акцентом на прибережну зону", - заявила речниця.

Війна в Україні: обстріли РФ

Нагадаємо, що 4 листопада російські окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту. Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту Дніпровської громади. Лисак повідомив, що попередньо, без жертв.

РФ атакувала дронами цивільні об'єкти Харкова. У ніч на 3 листопада окупанти влучили по цивільній інфраструктурі в Харкові та населеному пункту Харківського району, повідомили в ОВА.

Через атаку "Шахедів" у Славуті пошкоджено понад 1700 будівель. Російські окупанти атакували Хмельницьку область "шахедами", які були збиті недалеко від Хмельницької АЕС.

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