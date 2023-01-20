РФ готова до нового масованого обстрілу: звідки окупанти можуть бити ракетами

Корабельне угруповання РФ в Чорному морі налічує на бойовому чергуванні всі 6 ракетоносіїв.

РФ вивела море носії Калібрів

Російські окупанти можуть готуватися до нанесення нового масованого ракетного удару по Україні, заявила голова об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Як підкреслила вона в ефірі телемарафону, на це вказує присутність в Чорному морі корабельного угруповання РФ з ракетами типу Калібр.

Незважаючи на проведену ворогом певну ротацію, корабельне угруповання РФ налічує на бойовому чергуванні всі 6 ракетоносіїв, серед яких – два підводних, повідомила глава об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

"Це говорить про те, що загальний залп може досягати 40 ракет типу "Калібр". Це досить потужна готовність. Можна говорити про небезпеку як одиничних ракетних ударів, так і підготовці до масованого ракетного удару", - зазначила вона.

При цьому Гуменюк також додала, що певна активність авіації російських загарбників теж спостерігається.

Ракетний удар РФ

Нагадаємо, 14 січня після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох областях України пролунали вибухи.

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.

В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Дніпрі кількість жертв російської ракетної атаки збільшилася - вже відомо про 46 загиблих.

Наразі тривають пошуки зниклих безвісти.

Ракета РФ знищила 72 квартири мирних жителів Дніпра. 164 квартири пошкоджені.

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