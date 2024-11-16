РФ демонструє готовність до перенесення бойових дій за річку Дніпро - Снєгирьов

Росіяни намагаються показати, що готові масштабувати бойові дії.

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Ситуація на Запорізькому напрямку / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Ключові тези:

Активність РФ на Запорізькому напрямку має політичні цілі

Противник хоче показати, що може перенести бойові дії за річку Дніпро

Росія немає сил для наступу на Запоріжжя

Активність російських окупантів на Запорізькому напрямку має насамперед інформаційні та політичні цілі. Ворог демонструє готовність до масштабування воєнних дій. Про це заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов в коментарі FREEДОМ.

Він звернув увагу на різке збільшення інтенсивності артилерійського вогню та використання противником інших засобів ураження на Запорізькому фронті.

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"На мій погляд, подібна активність російських окупантів має насамперед інформаційне та політичне значення. Російська Федерація намагається показати, що вона готова масштабувати бойові дії не лише у Донецькій та Курській областях, а й перенести театр бойових дій безпосередньо за річку Дніпро. Тобто йдеться насамперед про інформаційну складову цієї військової активності на Запорізькому напрямку", - наголосив аналітик.

Він також заперечує можливість російського наступу на місто Запоріжжя.

"На мій погляд, усі повідомлення, які звучать і в російських, і, на жаль, в українських ЗМІ щодо можливих безпосередніх бойових дій, а йдеться про оперативне оточення самого Запоріжжя… Ці сценарії, як мінімум, не відповідають дійсності. Росія не має достатньої кількості оперативних резервів для проведення подібного характеру наступальних заходів", - додав Снєгирьов.

Ситуація на Запорізькому напрямку - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, російські окупанти активізували свій наступ поблизу Запорізької області. Ворог пішов у атаку біля Макарівки Донецької області.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російські війська незабаром можуть розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області. Це може статися протягом кількох днів.

Крім того, наразі фіксується повільне просування російських окупаційних військ по всіх ділянках фронту на Сході.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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