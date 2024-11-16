Нічна атака дронів: у Запорізькій області пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури

Росіяни під ранок атакували Запоріжжя і район "Шахедами". Пошкоджений важливий об’єкт, також вибухова хвиля понівечила торгові приміщення і дорожнє покриття.

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У Запорізькій області пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури/ колаж: Главред, фото: Поліція Запорізької області, depositphotos.com/ua

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Окупанти атакували "Шахедами" Запоріжжя і Запорізький район

Пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури

Через удар також понівечені торгові приміщення і дорожнє покриття

Внаслідок атаки дронів у ніч на суботу, 16 листопада, у Запорізькій області був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він зазначив, що окупанти під ранок вдарили по Запоріжжю та Запорізькому району "Шахедами".

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"Під ранок росіяни атакували Запоріжжя та Запорізький район "шахедами". Пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Попередньо, минулося без постраждалих", – розповів голова ОВА.

Він також повідомив, що вибуховою хвилею були понівечені торгові приміщення та дорожнє покриття. Інші руйнування встановлюються.

У Патрульній поліції Запорізької області повідомили, що через удар окупантів і пошкодження дорожнього покриття на одній з вулиць ускладнений рух.

"До уваги учасників дорожнього руху! Ускладнення руху на вулиці Світлій. Об’їзд здійснюється проспектом Ювілейним та вулицею Запорізького Козацтва. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки", – зазначили у поліції.

Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 15 листопада РФ атакувала Одещину двома ракетами і 29 дронами. Протиповітряна оборона також працювала в Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

Після масованого удару по Одесі президент України Володимир Зеленський розповів, як зупинити російський терор. Зеленський відреагував на масовані обстріли військами РФ території різних областей України і наголосив на важливості удари по території Росії.

Нагадаємо, уламки дрона влучили в багатоповерхівку в Києві під час атаки дронами у ніч на 16 листопада. Під час атаки сили ППО знищили навколо Києва до десятка ворожих безпілотників.

Раніше Business Insider повідомляв, що РФ готується атакувати іранськими ракетами Fath-360 та Ababil. Застосування Росією таких ракет може вивільнити російські ракети "Іскандер" із більшою дальністю, щоб завдавати ними додаткові удари по цілях у глибині України.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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