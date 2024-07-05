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"РФ буде змушена це прийняти": в ОП назвали 3 інструменти, щоб закінчити війну

Альона Вороніна
5 липня 2024, 09:36
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В України є чітке розуміння фіналу цієї війни. Але для цього потрібні інструменти примусу, зазначає Подоляк.
Украинские военные, Михаил Подоляк
В ОП назвали 3 інструменти, щоб закінчити війну/ колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скрін

Для того, щоб війна в Україні завершилася, потрібні три важливих інструменти, які можуть забезпечити нашій державі міжнародні партнери – військова допомога, зняття всіх залишкових заборон на удари по території країни-агресорки Росії, економічні санкції та ізоляція.

Україна наполягає на тому, щоб ці інструменти примусу були використані між першим і другим Самітами миру у повному обсязі. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 Канал.

"Щодо саміту (другого Саміту миру – ред.) і чи хтось там буде з Росії. Україна чітко фіксує, що в нас є розуміння цієї війни, розуміння фіналу цієї війни, конкретна дорожня карта. Ми розуміємо, що ця війна має закінчитись, тому що не може ж війна тривати 100 років. Але для цього потрібні інструменти примусу. Україна наполягає, щоб ці інструменти примусу були використані між першим і другим самітом у повному обсязі. Це військова допомога, зняття всіх залишкових заборон на удари по території Росії, економічні санкції, ізоляція", – наголосив Подоляк.

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Він зазначив, що ці три інструменти є дуже важливими, і якщо їх використовуватимуть у повному обсязі, то Росія буде змушена прийняти інші правила фіналу цієї війни.

Також Подоляк припускає, що в РФ можуть відбутися певні революційні процеси. За його словами, в деяких суб’єктах країни-агресорки уже помітна передреволюційна ситуація.

"У Росії ж не такі прості процеси, як всім здається. Росія сьогодні не є монолітною країною. Зрозуміло, що вона в очікуванні, скажімо, певних революційних процесів. Усе, що ми бачили в Махачкалі, у Дербенті, говорить про те, що там абсолютно передреволюційна ситуація", – сказав він.

Радник голови Офісу президента зазначив, що щойно будуть завдані масштабовані удари по лінії фронту, ми побачимо зовсім інші внутрішньоелітні стосунки в Росії.

"Ми побачимо зникнення певних представників, які сьогодні домінують в інформаційному просторі. І навпаки – з'являться якісь інші персонажі. Можливо, ці інші персонажі реалістичніше дивитимуться на те, що відбувається у війні, і реалістичніше сприйматимуть майбутнє Росії, де вона вже не буде неоімперією, яка може диктувати якісь правила", – сказав Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Війна в Україні – останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про нову небезпеку. Він зазначив, що РФ зосередить кулак і почне ще одне вторгнення. Російські окупанти можуть використати припинення вогню для того, щоб накопичити техніку на окупованих територіях і знову напасти.

Також Зеленський заявив, що цілком можливо примусити Росію закінчити війну у цьому році. Зеленський також висловив своє бачення, за яких умов допомога для України не буде зменшена.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов описав одну з головних проблем Кремля і зазначив, що Путін боїться соціального вибуху в РФ. Людський ресурс в РФ ще є, але Путін боїться його задіяти, адже якщо зараз в Росії оголосять жорстку хвилю мобілізації, це може спровокувати соціальний вибух.

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війна в Україні вторгнення Росії Михайло Подоляк Офіс президента
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