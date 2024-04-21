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РФ може змінити плани на новий наступ у червні: в ISW розкрили "страх" окупантів

Юлія Закрепа
21 квітня 2024, 09:55
Українські війська зможуть стримати наступні російські операції в червні 2024 року.
РФ може змінити плани на новий наступ у червні: в ISW розкрили 'страх' окупантів
Окупанти можуть змінити тактику наступу / колаж: Главред, фото: УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

У новому звіті Інститутуту вивчення війни повідомили, що Україна, ймовірно, перебуватиме у значно покращеному оперативному становищі до червня 2024 року.

"Російське військове командування, ймовірно, розгляне суттєві зміни у великомасштабній наступальній операції, яку воно, як очікується, почне у червні, хоча все ще може тривати за планом", - вважають експерти ISW.

Українські сили, швидше за все, скористаються достатньою допомогою США у сфері безпеки, щоб стримати наступні російські операції в червні 2024 року.

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За словами начальника Головного управління військової розвідки України (ГУР) Кирила Буданова, це ймовірний місяць, коли російські війська розпочнуть очікуваний великомасштабний літній наступ.

Російські військові, ймовірно, дійшли висновку, що українські сили не зможуть захиститись від поточних і майбутніх наступальних операцій Росії через затримки або повне припинення військової допомоги США.

"Це припущення було неодмінною частиною оперативного планування Росії цього літа", - зазначили аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що РФ знайшла новий спосіб для просування на Сході. Майор Нацгвардії зазначив, що на російські окупанти на Бахмутському напрямку продовжують застосовувати тактику знищення позицій ЗСУ КАБами. Російські окупанти застосовують керовані авіабомби по будь-яких цілях.

У США назвали причини швидкого просування РФ біля Часового Яру. Аналітики вказують на те, що активне застосування російськими окупантами авіації на лінії фронту допомогає їм ефеквтивано просуватись "на землі". За даними ISW, російські літаки можуть вільно діяти на деяких критично важливих ділянках фронту.

РФ перейшла в наступ на стратегічне місто. Боєць ЗСУ Сергій Волков наголосив, що головною ціллю російського наступу на Сході України є просування до стратегічно важливого міста Покровськ Донецької області. Він також розповів про спроби російський військ закріпитись в Очеренитому.

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війна в Україні ЗСУ лінія фронту
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