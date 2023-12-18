РФ кидає в атаку на фронті у 8 разів більше бійців, ніж ЗСУ - DeepState

Російські окупанти атакують на чотирьох відрізках лінії фронту на сході України. ЗС РФ вдається просунутися вперед. Причому іноді вони кидають в бій у вісім разів більше солдатів, ніж є у ЗСУ. Про поточну ситуацію на лінії від Вугледара до Куп'янська розповіли експерти спільноти DeepState у Telegram-каналі.
Як повідомляться, за останні 5 діб ворог здійснював активні наступальні дії на більшості ділянок фронту.
Лише до середини грудня у окупантів почалися проблеми з накопиченням особового складу, проте кількість основних і резервних військ залишається величезною.
"Для наступальних дій противник нарощує перевагу в живій силі. Наприклад, на початку грудня на атаку одного з РОПів Сил оборони росіяни залучили в 8 разів більшу кількість особового складу", - зазначають в DeepState.
Місце і дату події експерти не уточнили.
"Подібне дійсно є чимось рідкісним і архаїчним, але ворог не цурається ризикувати живою силою", — додали аналітики.
Що відбувається під Бахмутом
За даними DeepState, ворог наступає по трасі на Часів Яр, зараз бої тривають біля східних і північних околиць Богданівки.
Окупанти ведуть наступальні дії з Бахмута в бік Іванівського, мають успіх в околицях Бахмута і в районі дачного поселення.
"Важка ситуація у висоти 215.7 біля Кліщіївки. Бої там тривають, нібито вдалося зупинити ворога, але це за попередньою інформацією", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в Авдіївці
На Авдіївському напрямку ворог продовжує лізти на Степове та околиці, має успіх північніше села.
"Відбулися чергові спроби колонами атакувати Авдіївський коксохімічний завод і Степове – всі спроби були зупинені. Південніше Веселого була відбита атака ворога із застосуванням до 5 одиниць танків", - пише DeepState.
Аналітики також зазначають, що противник захопив Авдіївську промзону і зайняв позиції наших військ вже на вулицях приватного сектора Авдіївки.
Ворог поліпшив своє тактичне положення північніше Опитного, а також північніше і західніше Водяного.
Схожа ситуація в Первомайському та Невельському, кілька позицій втрачені.
Важка ситуація в Мар'їнці, ворог вибив наші сили з південної частини міста і практично вибив з північної.
Як повідомляв Главред, за даними Інституту вивчення війни, українські військові продовжують вести наступальні та оборонні операції на декількох напрямках. Зокрема, ЗСУ просунулися в районі Синьківки на Куп'янському напрямку і успішно контратакували на схід від Невельського під Авдіївкою.
Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що у російських окупантів є пріоритетна мета на зимовий період. Наразі вони відновили атаки на Лимансько-Куп'янському напрямку. Ворог намагається створити Ізюмське угруповання.
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