РФ кидає в атаку на фронті у 8 разів більше бійців, ніж ЗСУ - DeepState

За останні 5 діб ворог здійснював активні наступальні дії на більшості ділянок фронту.

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У DeepState розповіли, що відбувається на фронті / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, 43 окрема механізована бригада

Російські окупанти атакують на чотирьох відрізках лінії фронту на сході України. ЗС РФ вдається просунутися вперед. Причому іноді вони кидають в бій у вісім разів більше солдатів, ніж є у ЗСУ. Про поточну ситуацію на лінії від Вугледара до Куп'янська розповіли експерти спільноти DeepState у Telegram-каналі.

Як повідомляться, за останні 5 діб ворог здійснював активні наступальні дії на більшості ділянок фронту.

Лише до середини грудня у окупантів почалися проблеми з накопиченням особового складу, проте кількість основних і резервних військ залишається величезною.

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"Для наступальних дій противник нарощує перевагу в живій силі. Наприклад, на початку грудня на атаку одного з РОПів Сил оборони росіяни залучили в 8 разів більшу кількість особового складу", - зазначають в DeepState.

Місце і дату події експерти не уточнили.

"Подібне дійсно є чимось рідкісним і архаїчним, але ворог не цурається ризикувати живою силою", — додали аналітики.

Що відбувається під Бахмутом

За даними DeepState, ворог наступає по трасі на Часів Яр, зараз бої тривають біля східних і північних околиць Богданівки.

Окупанти ведуть наступальні дії з Бахмута в бік Іванівського, мають успіх в околицях Бахмута і в районі дачного поселення.

"Важка ситуація у висоти 215.7 біля Кліщіївки. Бої там тривають, нібито вдалося зупинити ворога, але це за попередньою інформацією", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Авдіївці

На Авдіївському напрямку ворог продовжує лізти на Степове та околиці, має успіх північніше села.

"Відбулися чергові спроби колонами атакувати Авдіївський коксохімічний завод і Степове – всі спроби були зупинені. Південніше Веселого була відбита атака ворога із застосуванням до 5 одиниць танків", - пише DeepState.

Аналітики також зазначають, що противник захопив Авдіївську промзону і зайняв позиції наших військ вже на вулицях приватного сектора Авдіївки.

Ворог поліпшив своє тактичне положення північніше Опитного, а також північніше і західніше Водяного.

Схожа ситуація в Первомайському та Невельському, кілька позицій втрачені.

Важка ситуація в Мар'їнці, ворог вибив наші сили з південної частини міста і практично вибив з північної.

Як повідомляв Главред, за даними Інституту вивчення війни, українські військові продовжують вести наступальні та оборонні операції на декількох напрямках. Зокрема, ЗСУ просунулися в районі Синьківки на Куп'янському напрямку і успішно контратакували на схід від Невельського під Авдіївкою.

Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що у російських окупантів є пріоритетна мета на зимовий період. Наразі вони відновили атаки на Лимансько-Куп'янському напрямку. Ворог намагається створити Ізюмське угруповання.

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