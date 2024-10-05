РФ атакує ударними дронами: у ЗСУ назвали, які області під загрозою

Одразу в кількох регіонах України оголошено повітряну тривогу в суботу ввечері.

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РФ атакує Україну дронами-камікадзе / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ВК "Юг"

Країна-агресор РФ знову запустила ударні дрони-камікадзе, які курсують у повітряному просторі України в ніч на неділю, 6 жовтня.

Про загрозу застосування російських безпілотників на території України йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Зазначимо, що у зв'язку із запуском російських дронів-камікадзе одразу в кількох регіонах України оголошено повітряну тривогу.

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/ alerts.in.ua

За даними ЗС ЗСУ, дрони-камікадзе РФ фіксуються в таких областях України:

Херсонщина - курсом на Миколаївщину;

Харківщина - курсом на Дніпропетровщину;

Східна частина Чернігівщини - курс південно-західний;

Південніше Чернігова - курс західний;

Центральна частина Полтавщини - курс південно-західний;

На кордоні Полтавщини та Харківщини - курс південний.

Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів. Знайдіть укриття та перечекайте атаку. Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ масовано запустила дрони по Україні. Повітряні Сили ЗС України повідомили, що РФ атакувала Сумську та Одеську області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони збили 67 "Шахедів". Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три - локально втрачені в північних регіонах України, повідомили в Повітряних силах.

Як повідомляв Главред, у Києві прогриміла серія вибухів. Бойова робота велася протягом 5 годин. Силами і засобами ППО було знешкоджено приблизно десять російських ударних дронів.

/ Инфографика: Главред

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