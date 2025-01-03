Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ атакувала Київ та область дронами: є загиблий та постраждалі

Анна Ярославська
3 січня 2025, 06:50оновлено 3 січня, 07:35
951
Внаслідок ворожої повітряної атаки на Київську область одна людина загинула і четверо були поранені.
Київ та область атакували дрони
Київ та область атакували дрони / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Київ атакували дрони
  • У двох районах впали уламки російських БПЛА

У ніч на 3 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Згодом стало відомо, що у двох районах столиці впали уламки.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, було зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі. Усі служби направляються на місце.

відео дня

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в приватному будинку. Рятувальники загасили пожежу, інформація про постраждалих встановлюється.

РФ атакувала Київ та область дронами: є загиблий та постраждалі
​Дрони "Шахед" - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Пізніше мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в Дарницькому та Голосіївському районах, де впали уламки БПЛА, постраждалих немає.

Тим часом повітряна тривога в Києві триває, жителів міста закликали перебувати в укриттях.

Карта тривог станом на 06:45
Карта тривог станом на 06:45 / t.me/alarmukraine

Наслідки атаки РФ на Київщину

В.о. голови Київської ОДА Микола Калашник повідомив, що внаслідок ворожої повітряної атаки на Київську область одна людина загинула і четверо були поранені.

Зокрема, в одному із районів області від поранення уламками збитого БПЛА загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події.

В іншому районі уламки збитого БпЛА впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі. Постраждали три людини. У жінки 1957 року народження - гостра реакція на стрес. У хлопця 16 років - поріз. Його буде госпіталізовано до дитячої лікарні. У його батька - різані рани ніг.

Ще в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранено жінку.

У ДСНС уточнили, що сьогодні внаслідок атаки ворожих БПЛА на Білоцерківщині пошкоджено 4 приватні житлові будинки та один господарський будинок.

На Броварщині пошкоджено вантажний автомобіль, внаслідок чого загинув водій 1999 року народження.

На Фастівщині через падіння уламків травмовано молоду жінку 2002 року народження. Наразі їй надають медичну допомогу в районній лікарні.

  • Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025
    Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025
    Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025
    Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025
    Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025
    Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025
    Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025 Фото: ДСНС

Повітряні атаки РФ на Київ

Рано вранці 1 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Уламки ворожих цілей упали в Печерському та Святошинському районах столиці. Є постраждалі та жертви.

У Києві уламки дрона впали на житловий будинок на Печерську.

Як повідомляв Главред, загинули двоє людей, ще шестеро - постраждали, зокрема дві вагітні жінки.

Унаслідок удару РФ по житловому будинку в центрі Києва загинув відомий учений-нейробіолог Ігор Зима, його дружина і кіт.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 1 січня 2025 року РФ атакувала десять областей України ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками інших типів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні дрони атака дронів
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Долетить аж до Москви: Україна готується до застосування "Трембіти" - The Telegraph

Долетить аж до Москви: Україна готується до застосування "Трембіти" - The Telegraph

10:26Україна
"РФ не матиме шансів": США дадуть Україні багато зброї за однієї умови – Гетьман

"РФ не матиме шансів": США дадуть Україні багато зброї за однієї умови – Гетьман

09:51Україна
У 2025 році Росію змусять сісти за стіл переговорів, але Україні варто готуватися до втрати територій - Снєгирьов

У 2025 році Росію змусять сісти за стіл переговорів, але Україні варто готуватися до втрати територій - Снєгирьов

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
"Сам на шиї сидить і доньку привіз": наречений зрадниці Лорак зганьбився в Мережі

"Сам на шиї сидить і доньку привіз": наречений зрадниці Лорак зганьбився в Мережі

Орбакайте показала довгоногу доньку-красуню і чоловіка-супермена

Орбакайте показала довгоногу доньку-красуню і чоловіка-супермена

Похолодання вдарить в Україні, буде сніг: синоптикиня назвала дату

Похолодання вдарить в Україні, буде сніг: синоптикиня назвала дату

Що буде з Покровськом: Світан дав прогноз на 2025 рік

Що буде з Покровськом: Світан дав прогноз на 2025 рік

Скільки насправді вариться куряче філе: як домогтися ідеального смаку

Скільки насправді вариться куряче філе: як домогтися ідеального смаку

Останні новини

10:47

Максим Галкін показав, який розкішний вигляд має Алла Пугачова в житті

10:26

Долетить аж до Москви: Україна готується до застосування "Трембіти" - The Telegraph

10:13

Копійчаний засіб здивує блискучим результатом: як ідеально відмити мультиварку

09:51

"РФ не матиме шансів": США дадуть Україні багато зброї за однієї умови – Гетьман

09:45

"Як це буде": Олена Зеленська висловилася про зустріч із Меланією Трамп

У 2025-му ЗСУ проведуть операції, аналогічні Курській, ще у двох областях Росії – СвітанУ 2025-му ЗСУ проведуть операції, аналогічні Курській, ще у двох областях Росії – Світан
09:44

Мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

09:00

У 2025 році Росію змусять сісти за стіл переговорів, але Україні варто готуватися до втрати територій - Снєгирьов

08:54

Підтвердження перемоги Трампа в Конгресі може затриматися: у чому причина

08:51

"Останній постріл – не в 2025-му": полковник сказав, скільки років ще буде війнаВідео

Реклама
08:48

У компанії улюблених артистів-путіністів: "Міс Україна Всесвіт" зганьбилася

08:10

Який рік стане вирішальним у цій війніПогляд

07:59

Атака дронів: на Київщині загинула людина, серед поранених - 16-річний хлопецьФото

07:10

Де 5 відмінностей: загадка, яка допоможе перевірити уважність за 17 секунд

06:50

РФ атакувала Київ та область дронами: є загиблий та постраждаліФото

06:10

Кінець епохи: про зупинку транзиту російського газу через УкраїнуПогляд

06:00

"Коли зупиняєш життя": Саліванчук зробили пропозицію - рішення акторки

05:50

Гороскоп Таро на січень 2025: Терезам - щастя, Скорпіонам - поїздка, Стрільцям - прибутокВідео

04:43

Гороскоп на завтра 4 січня: Дівам - несподівана подорож, Скорпіонам - прибуток

04:10

Чому не варто викидати опалі голки з ялинки: як їх можна використати в побуті

03:35

Як варити каву в гейзерній кавоварці: покрокова інструкція і кілька секретівВідео

Реклама
02:23

Конденсат і пліснява більше не "потурбують": чим потрібно обробити поверхні

02:02

Світан: Курська - не остання область РФ, куди можуть увійти ЗСУ

01:01

Перевірте свої надздібності: знайдіть 5 відмінностей у двох картинках за 17 сек

00:19

Як швидко почистити гранат: найпростіший спосіб, з яким насіння залишиться цілимВідео

00:17

Зупинити гарячу фазу війни неможливо: стало відомо, коли можуть початись переговориЕксклюзив

00:06

Галущенко: РФ б'є касетними боєприпасами по енергосистемі України

02 січня, четвер
23:17

"Є можливості": полковник ЗСУ сказав, чи зможе РФ прорватися на ДніпропетровщинуВідео

23:05

"Вдруге не так страшно": Зеленський розповів про новий термін президентства

22:52

Зрив окупації трьох обласних центрів та закінчення війни: головне з інтерв'ю Зеленського

22:12

Дмитро Монатік показав ексклюзивне фото з третім сином

22:07

Зривають плани РФ: в АТЕШ розкрили "спосіб виживання" окупантів під Херсоном

22:05

Є на що подивитися: 49-річну Шарліз Терон зняли в купальнику на пляжі

22:00

Нові погрози Фіцо для українців та рекорд ГУР: головні новини України (дайджест)

21:55

Дональд Трамп із дружиною запалили під відомий хіт у новорічну нічВідео

21:51

Гороскоп Таро на січень 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - політ, Рибам - здійснення бажанняВідео

21:43

Що буде із Запорізькою областю: Світан дав прогноз на 2025 рік

21:39

"Вся в маму": Максим Галкін заспівав разом із донькою-красунею

21:21

Хто справжня матір: тільки найрозумніші розгадають загадку за 5 секунд

20:55

Зникне назавжди: що покласти до шафи, щоб позбутись від моліВідео

20:42

Від меду до какао: якими інгредієнтами буде смачно замінити цукор у каві

Реклама
20:34

"Скоротимо підтримку": Фіцо почав погрожувати українським біженцям у Словаччині

20:29

Україну накриють снігопади та хуртовини: де оголосили 3 рівень небезпечності

20:13

Уже не 36,6: яка тепер середня температура людини - вчені переписали все

19:58

"Ініціатива буде в РФ": Світан назвав 2 головні завдання для України у 2025 роціВідео

19:53

Будівлі Ради потрапили під удар: Стефанчук показав наслідки атаки РФ по Києву

19:44

Зеленський схвалив демобілізацію деяких бійців: хто матиме на неї право

19:37

Ціни в Україні "злетять" вже на початку 2025 року: експерти назвали причину

19:32

Скільки можна тримати ялинку вдома: чому не можна її викидати занадто рано

19:10

Росіяни дико зганьбилися зі своїм ППОПогляд

19:05

Псуються за лічені години: скільки можна зберігати "Олів’є" та "Шубу"

Новий рік 2025
Які кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти