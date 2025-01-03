РФ атакувала Київ та область дронами: є загиблий та постраждалі

Внаслідок ворожої повітряної атаки на Київську область одна людина загинула і четверо були поранені.

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Київ та область атакували дрони / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Київ атакували дрони

У двох районах впали уламки російських БПЛА

У ніч на 3 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Згодом стало відомо, що у двох районах столиці впали уламки.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, було зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі. Усі служби направляються на місце.

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У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в приватному будинку. Рятувальники загасили пожежу, інформація про постраждалих встановлюється.

​Дрони "Шахед" - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Пізніше мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в Дарницькому та Голосіївському районах, де впали уламки БПЛА, постраждалих немає.

Тим часом повітряна тривога в Києві триває, жителів міста закликали перебувати в укриттях.

Карта тривог станом на 06:45 / t.me/alarmukraine

Наслідки атаки РФ на Київщину

В.о. голови Київської ОДА Микола Калашник повідомив, що внаслідок ворожої повітряної атаки на Київську область одна людина загинула і четверо були поранені.

Зокрема, в одному із районів області від поранення уламками збитого БПЛА загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події.

В іншому районі уламки збитого БпЛА впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі. Постраждали три людини. У жінки 1957 року народження - гостра реакція на стрес. У хлопця 16 років - поріз. Його буде госпіталізовано до дитячої лікарні. У його батька - різані рани ніг.

Ще в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранено жінку.

У ДСНС уточнили, що сьогодні внаслідок атаки ворожих БПЛА на Білоцерківщині пошкоджено 4 приватні житлові будинки та один господарський будинок.

На Броварщині пошкоджено вантажний автомобіль, внаслідок чого загинув водій 1999 року народження.

На Фастівщині через падіння уламків травмовано молоду жінку 2002 року народження. Наразі їй надають медичну допомогу в районній лікарні.

Повітряні атаки РФ на Київ

Рано вранці 1 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Уламки ворожих цілей упали в Печерському та Святошинському районах столиці. Є постраждалі та жертви.

У Києві уламки дрона впали на житловий будинок на Печерську.

Як повідомляв Главред, загинули двоє людей, ще шестеро - постраждали, зокрема дві вагітні жінки.

Унаслідок удару РФ по житловому будинку в центрі Києва загинув відомий учений-нейробіолог Ігор Зима, його дружина і кіт.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 1 січня 2025 року РФ атакувала десять областей України ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками інших типів.

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