У Харкові лунають вибухи: окупанти цинічно атакують місто КАБами

Мер Харкова попереджає про повторні пуски керованих авіабомб.

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Вибух в Харкові / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts

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Харків під обстрілом

Ворог атакує КАБами

У неділю, 10 листопада, вранці в Харкові стався потужний вибух. В цей самий час в області було оголошено повітряну тривогу. Про небезпеку в місті попереджає очільник Харкова Ігор Терехов.

Як відомо, повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 09:11. Саме в цей час Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

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Вже за кілька хвилин стало відомо про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині. Вибух у Харкові пролунав близько 09:20.

"У Харкові пролунав вибух. Можливі ще удари по місту – будьте обережні!", – написав Ігор Терехов у своєму Telegram.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, зафіксоване влучання в Київському районі Харкова.

"Профільні служби виїхали на огляд.", - написав Синєгубов.

Керовані авіабомби / Інфографіка: Главред

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, ворог черговий раз атакував Україну підступно вночі. Росія чи не кожного дня націлюється на різні регіони залежно від стратегічних цілей. Сьогодні Одеська, Хмельницька та Київська області стали об’єктами нічних ударів ракетами, дронами-камікадзе та іншими засобами.

Днем раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що країна-агресор Росія у ніч на 9 листопада атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів більше десятка зазнали паранень також є загибла.

Військовий аналітик Павло Нарожний спрогнозував імовірність нового масованого повітряного удару країни-агресора РФ по Україні. Він звернув увагу на те, що ворог зараз накопичує ракети на період морозів, пікового споживання електроенергії, щоб тоді почати масштабні обстріли.

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