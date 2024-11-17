У Сумах різко зросла кількість загиблих та постраждалих: понад 400 людей евакуюють

Росія цинічно атакувала житловий сектор Сум - відомо про двох загиблих дітей.

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У Сумах зросла кількість загиблих / колаж: Главред, фото: ДСНС

Сьогодні, 17 листопада, країна-агресорка Росія завдала ракетного удару поблизу дев’ятиповерхового житлового будинку в Сумах.

Рятувальники повідомили, що станом на 23:05 внаслідок атаки загинуло 10 осіб, серед них двоє дітей. Постраждала 51 людина, включаючи п’ять дітей.

"Рятувальники та всі необхідні служби продовжують працювати на місці трагедії. Понад 400 мешканців евакуйовано з пошкоджених будівель. Розгорнуто пункт незламності ДСНС. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим", - повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Також через удар ракети пошкоджено скління вікон шести десятиповерхових будинків та знищено чотири автомобілі. Рятувальниками також проводиться поквартирний обхід усіх пошкоджених будівель, щоб перевірити кожен закуток і знайти постраждалих.

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що держава-терорист Росія вбила 10 жителів Сум, серед яких 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.

"Наразі відомо про 52 поранених. Пошкоджені будинки, транспортні засоби, розбите скло всюди. Недільний вечір для міста Сум став пеклом, трагедією, які принесла на нашу землю Росія. Тут працюють рятувальники, добробатівці, поліція. Понад 400 мешканців пошкоджених будинків евакуюють. Розгорнутий штаб, працюють Пункти незламності, мешканці сусідніх будинків і навіть з інших мікрорайонів міста долучаються до надання допомоги постраждалим", - зазначив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що країна-агресорка Росія 17 листопада запустила більше 200 ракет і дронів для атаки по Україні. Українським захисникам вдалося знищити 144 повітряні цілі - 102 ракети та 42 "Шахеда". 41 ворожий дрон був локаційно втрачений у різних регіонах України.

Напередодні російські бомбардувальники Ту-95 випустили ракети по Україні. Росія підняла у небо шість літаків-бомбардувальників Ту-95МС з Оленегорська. Уже вранці стало відомо, що було здійснено пуск ракет. По всій території України оголосили повітряну тривогу.

Андрій Коваленко повідомив, що РФ накопичує ракети для декількох масованих ударів. Основна мета ворога давно була в тому, щоб вражати українську енергетику. Експерт вважає, що накопичення ракет проводиться для того, щоб у ворога була можливість здійснювати декілька масованих ракетних обстрілів.

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