Жорстокий обстріл Миколаєва: загинув 12-річний хлопчик Кирило Дядюшко

Наразі мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи ДСНС.

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У Миколаєві загинув 12-річний хлопчик / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook, ДСНС,

Вчора, 19 липня, у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Російська ракета поцілила у житловий квартал міста. Станом на 20:00 відомо про трьох загиблих, серед яких хлопчик Кирило Дядюшко, який займався народними танцями. За даними прокуратури, йому було лише 12 років.

"В нашому колективі сталося величезне горе... Більше немає нашого Кіріла Дядюшка. Сьогодні він потрапив під обстріл", - повідомили тренери на сторінці Folk dance group "SOUVENIR".

В ансамблі розповідають, що хлопець був талановитим та будував плани на майбутнє.

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"Наше Сонечко, дитиночка, яка мріяла і так хотіла жити, за що… Немає слів… жахливий біль, і величезна ненависть до всього рУського", - додають на сторінці колективу.

Хто такий Ігор Клименко? Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що наразі мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи ДСНС.

"Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила вже понад 560 українських дітей, ще понад 1460 - поранила", - додав посадовець.

Ракетний удар РФ: що відомо

Нагадаємо, що 18 липня лунали потужні вибухи в Одесі. Російські окупанти атакували Одесу балістичною ракетою Іскандер-М. За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", пуск ракети був здійснений окупантами з району, що на північ від Сімферополя.

17 липня росіяни атакували столицю "Шахедами". Мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи. Вони прогриміли на лівому березі столиці. Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що в Дарницькому районі Києва впали уламки.

Вибухи гриміли в п'яти областях України, через атаку РФ. Російські окупаційні війська в ніч на 18 липня запустили по Україні ударні безпілотники, а також авіаційні ракети. Вдалося збити всі дрони, а також дві ракети з трьох, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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