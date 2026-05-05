4 загиблих і понад 30 поранених: РФ вгатила балістикою та дронами по Полтавщині

Інна Ковенько
5 травня 2026, 08:26оновлено 5 травня, 09:22
Внаслідок масованої атаки РФ кілька тисяч абонентів залишилися без газу.
Атка на Полтавщину 5 квітня
Атка на Полтавщину 5 квітня / Колаж: Главред, фото: скриншот, Міноборони РФ

Коротко:

  • Війська РФ масовано атакували Полтавщину ракетами та дронами
  • Внаслідок обстрілу є загиблі та десятки постраждалих
  • Кілька тисяч абонентів залилишися без газу

У ніч на 5 травня окупаційні війська РФ атакували Полтавську область ракетами і ударними дронами.

Внаслідок обстрілу загинуло 4 людей, ще 31 отримала травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Водночас секретарка міськради Катерина Ямщикова уточнила, що до міських лікувальних закладів шпиталізували 21 особу. Зокрема, четверо потерпілих - у тяжкому стані. Вони перебувають у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії.

"Зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на двох локаціях у Полтавському районі. Унаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство", - йдеться в повідомленні ОВА.

Внаслідок атаки пошкоджене промислове підприємство та залізнична інфраструктура. 3480 абонентів залишилися без газопостачання.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Атака РФ на Україну 5 травня - останні новини

Як писав раніше Главред, російські війська, ймовіроно, готують нову хвилю масованих ракетно-дронових ударів по Україні, а також дедалі частіше обирають нові цілі для атак - зокрема автозаправні станції (АЗС). Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

В ніч на 5 травня окупаційні війська РФ атакували Київ та область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування у Вишгородському та Броварському районах Київщини. Станом на зараз відомо про трьох поранених.

Також армія РФ атакувала Дніпро та область. Виникли пожежі, є руйнування. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено три приватні будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Поранень зазнали дві людини.

Шахед / Інфографіка: Главред

