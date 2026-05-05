РФ цинічно атакувала Київ та область: є руйнування та поранені - всі деталі

Атака РФ на Київщину 5 травня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

РФ вночі 5 травня тероризувала Київ та область ударними дронами

У Броварському та Вишгородському районах є руйнування

Станом на зараз відомо про трьох поранених

В ніч на 5 травня окупаційні війська РФ атакували Київ та область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування у Вишгородському та Броварському районах Київщини.

Станом на зараз відомо про трьох поранених. Про це повідомляють в ДСНС.

Броварський район

Зазначається, що в Броварському районі ворог завдав удару по житловому сектору. Унаслідок атаки постраждали двоє людей. Їм надали всю необхідну медичну допомогу.

Очільник Київської ОВА Микола Калашнік уточнив, що йдеться про 34-річну жінку, яка отримала поранення руки уламками скла, та про 37-річного чоловіка з різаною травмою п'яти.

Також пошкоджено скління квартири, фасад багатоповерхового будинку та автомобіль.

"Це ще одне нагадування: ворог цілить у мирне життя, у наші домівки",- наголосили в ОВА.

Вишгородський район

У Вишгородському районі внаслідок атаки РФ сталася пожежа на промисловому об'єкті, через що одна людина отримала травми. Рятувальники ДСНС змогли оперативно ліквідувати пожежу.

Повітряна тривога у Києві почалася о 03:11 - через загрозу застосування ворогом балістики. О 04:20 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух БпЛА до столиці. У Київській МВА повідомляли про те, що столиці гучно та закликали містян перебувати в укриттях чи інших безпечних місцях.

Як писав раніше Главред, російські війська, ймовіроно, готують нову хвилю масованих ракетно-дронових ударів по Україні, а також дедалі частіше обирають нові цілі для атак - зокрема автозаправні станції (АЗС). Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

Нагадаємо. росіяни завдали ударів дронами по Харкову. В результаті ворожої атаки постраждали три людини. У Салтівському та Основ'янському районах ворожі дрони завдали удару по території АЗС. Також пошкоджено будівлю автосалону.

Крім того, російські окупанти атакували Тернопіль ударними дронами типу "Шахед". Над Тернополем було понад 50 дронів. Зафіксовано влучання в промислові та інфраструктурні об'єкти.

Шахед / Інфографіка: Главред

Про персону: Микола Калашник Микола Калашник - український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія. Раніше займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

