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РФ 9 травня може завдати по Україні масованого удару: експерт розповів, чим можуть бити окупанти

Марія Тупік
2 травня 2023, 21:43 оновлено 2 травня, 21:59
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Під час останнього удару росіяни витрачали авіаційні ракети. Проблеми у росіян з ними є, але вони можуть їх виробляти, сказав експерт.
Ракетний удар, ракета, рятувальники
Ракетний удар / ДСНС України, Міноборони РФ

Після ракетної атаки по Україні 1 травня не виключено, що окупанти не зможуть завдати нового удару 9 травня.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, чому саме ця дата може бути неспокійною для України.

"На жаль, не можу бути оптимістом з цього приводу. Під час останнього удару росіяни витрачали авіаційні ракети. Проблеми у росіян з ними є, але вони можуть їх виробляти. Чи повністю вони використовували боєкомплект? Я впевнений, що ні. По-друге, вони не використовували ракети інших модифікацій. Наприклад, ракети морського базування "Калібр". Тобто в короткостроковій перспективі у них є можливість використовувати їх. Ми побачили, що останній ракетний удар був здійснений саме 1 травня. Так що фіксація на датах у них є. Можуть завдати ударів 9 травня", - розповів Олександр Коваленко, пише ТСН.

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На питання про те, наскільки масованим може бути удар, експерт відповів наступним чином:

"Мені здається, що вони не можуть використовувати 60-100 ракет. Але можуть завдати міксований удар (різними ракетами - ред). Можуть справити враження масованого удару. Зараз вони роблять акцент на використанні обмеженого боєкомплекту", – зазначив Олександр Коваленко.

У той же час експерт підкреслює, що збільшилася ефективність українського ППО, тому ситуація під час можливого нового удару окупантів буде залежати від того, які будуть обрані сценарії удару.

Ракетні атаки РФ

Нагадаємо, вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетний удар російських окупантів.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що працювали сили української ППО.

В цілому було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 15.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про загиблих і поранених в Дніпрі, Умані та українці в результаті ворожого обстрілу у ніч на п'ятницю.

"Дніпро, Умань і Українка (Київська область). Житлові будинки знову вражені російськими ракетами", - написав він. За його словами, в Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки.

Вранці в п'ятницю, 28 квітня, Збройні Сили України збили 21 з 23 ворожих крилатих ракет, а також 2 БПЛА, повідомив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

Дивіться відео про те, як окупанти вдарили ракетами по Умані.

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