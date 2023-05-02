"Завдають ударів саме по цивільних": Подоляк розповів про нову тактику ракетних обстрілів росіян

Подоляк підкреслив, що росіяни хочуть зрозуміти, чи буде в них опція зламати українців за допомогою атак на цивільне населення у разі провалу на лінії фронту.

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Подоляк розповів про нову тактику ракетних обстрілів росіян / Офіс президента України, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська змінили тактику нанесення ракетних ударів по українських містах. Тепер загарбники прицільно б'ють по цивільних об'єктах, аби спровокувати в Україні певні реакції. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Абсолютно очевидно, що певна зміна тактики є. У цьому немає сумнівів, тому що вони завдають прямих ударів саме по цивільних, багатоквартирних будівлях або місцях, де є багато житла цивільного населення", - розповів Подоляк.

За його словами, за допомогою такої тактики російські окупанти хочуть спровокувати у нашій країні певні реакції. Наприклад, ворог хоче, аби Україна розпочинала свій контрнаступ і більше не займалася його підготовкою.

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Подоляк також зауважив, що РФ намагається вплинути на країни Заходу, які під враженням від убивств мирних українців можуть вимагати термінових переговорів.

"Третя причина – вони хочуть зрозуміти, чи можна атакувати не лише за тими траєкторіями, за якими вони атакували взимку і восени, чи можна атакувати в обхід наших систем ППО цивільне населення. І вони дивляться, чи повністю ми закрили небо, чи ні", - додав Подоляк.

Окрім того, радник керівника ОП підкреслив, що росіяни хочуть зрозуміти, чи буде в них опція зламати українців за допомогою атак на цивільне населення у разі провалу на лінії фронту.

Ракетний терор РФ

Вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетний удар російських окупантів. Українців закликали не ігнорувати загрозу і пройти в укриття або дотримуватися правил "двох стін". Працювали сили ППО. Після шостої години ранку в Україні почалися відбої тривоги. В цілому було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 15.

Пізніше стало відомо, що у Павлограді Дніпропетровської області в результаті ворожих обстрілів 25 поранених, серед них троє дітей. У житловому районі пошкоджено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів. Є руйнування і в громадах району.

Окрім того, 28 квітня близько 4-ї години ранку російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили ППО знищили 21 з 23 крилатих ракет Х-101 / Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

"Дніпро, Умань і Українка (Київська область). Житлові будинки знову вражені російськими ракетами", - повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Дивіться відео про наслідки російської ракетної атаки по Умані вранці 28 квітня 2023 року:

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