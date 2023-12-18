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"Резонансна подія": у ГУР розкрили, хто стоїть за спробою "прослухати" Залужного

Андрій Ганчук
18 грудня 2023, 19:27
Органи контррозвідки і Служби безпеки України повинні детально розібратися в інциденті, сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
Залужний, Росія
За спробою прослуховування Залужного стоїть Росія - ГУР / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Спроба прослушки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного - прагнення агресора Росії отримати відомості про плани сил оборони України. Ворог застосовує більш дешеві способи, у таких випадках витрачається набагато менше ресурсів, ніж на полі бою. Компетентні органи повинні розібратися в ситуації. Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що йдеться про фактично сенсацію. Слід ретельно розібратися в інциденті.

"Це, звичайно, резонансна подія. Контррозвідувальні органи, СБУ, зокрема, повинні розібратися в цій ситуації. Триває війна і ворог намагається різними способами отримати інформацію і вивчити наші плани", - зазначив Юсов.

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Також Андрій Юсов підкреслив, що росіяни, таким чином, застосовують більш легкі способи, ніж зусилля на полі бою. Тепер потрібно дочекатися результатів розслідування.

Спроба прослуховування Залужного

Українські ЗМІ раніше повідомили, що у кабінеті, де мав працювати Залужний, знайшли прослушку. В СБУ уточнили: прослушку виявили в будівлі, де планувала свою роботу команда головнокомандувача ЗСУ, а не саме в кабінеті Залужного.

Пізніше з'ясувалися нові подробиці про "прослуховування" Залужного. Зокрема, за даними журналіста Юрія Бутусова, персонал будівлі перевіряють на поліграфі. Триває розслідування інциденту.

Головком ЗСУ Залужний прокоментував прослушку: за його словами, пристрій знайдено в приміщенні, де він планував працювати. При цьому Залужний підкреслив, що це не його постійне місце роботи.

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ГУР Валерій Залужний війна Росії та України Андрій Юсов
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