"Резонансна подія": у ГУР розкрили, хто стоїть за спробою "прослухати" Залужного

Органи контррозвідки і Служби безпеки України повинні детально розібратися в інциденті, сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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За спробою прослуховування Залужного стоїть Росія - ГУР / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Спроба прослушки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного - прагнення агресора Росії отримати відомості про плани сил оборони України. Ворог застосовує більш дешеві способи, у таких випадках витрачається набагато менше ресурсів, ніж на полі бою. Компетентні органи повинні розібратися в ситуації. Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що йдеться про фактично сенсацію. Слід ретельно розібратися в інциденті.

"Це, звичайно, резонансна подія. Контррозвідувальні органи, СБУ, зокрема, повинні розібратися в цій ситуації. Триває війна і ворог намагається різними способами отримати інформацію і вивчити наші плани", - зазначив Юсов. відео дня

Також Андрій Юсов підкреслив, що росіяни, таким чином, застосовують більш легкі способи, ніж зусилля на полі бою. Тепер потрібно дочекатися результатів розслідування.

Спроба прослуховування Залужного

Українські ЗМІ раніше повідомили, що у кабінеті, де мав працювати Залужний, знайшли прослушку. В СБУ уточнили: прослушку виявили в будівлі, де планувала свою роботу команда головнокомандувача ЗСУ, а не саме в кабінеті Залужного.

Пізніше з'ясувалися нові подробиці про "прослуховування" Залужного. Зокрема, за даними журналіста Юрія Бутусова, персонал будівлі перевіряють на поліграфі. Триває розслідування інциденту.

Головком ЗСУ Залужний прокоментував прослушку: за його словами, пристрій знайдено в приміщенні, де він планував працювати. При цьому Залужний підкреслив, що це не його постійне місце роботи.

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