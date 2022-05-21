Різанина в Бучі все змінила: Росія не виступатиме гарантом безпеки України-Зеленський

Володимир Зеленський / колаж фото УНІАН

Влада України разом з країнами-партнерами продовжує працювати над гарантіями безпеки для нашої країни. Однак, після різанини, яку влаштували росіяни в Бучі, у списку гарантів більше немає країни-агресора Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю, приуроченому до третьої річниці з дня його інавгурації.

"Ми з ними розробляємо цей проект, його розробили. Щось подобається, щось не подобається. Ми як українці дуже багато хочемо, вони як європейці дуже скептичні. Десь там посередині ми знайдемо відповідь. Україні потрібен міжнародний договір", - заявив президент.

За словами Зеленського, сьогодні Україна продовжує розглядати коло гарантів безпеки серед країн, яким вона довіряє. Але після звірств, які Росія вчинила в Бучі, вона була виключена з договору про гарантії.

"Сьогодні дійшло до того, що цей договір передбачає коло країн-партнерів навколо України без Росії, гаранти безпеки ‒ без Росії. Буча деякі речі змінила", - підсумував президент.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна здобуде перемогу у війні з Росією в бою, але завершення буде дипломатичним.

"І перемога буде дуже складна, вона буде і кривава, вона точно буде в бою, але кінцівка точно буде в дипломатії, я впевнений в цьому, тому що є деякі речі, які, крім як за столом переговорів, ми не зможемо завершити. Тому що ми хочемо повернути все, а РФ хоче все не віддати, тобто нічого не віддати. Не ми починали, але нам її (війну, - Главред) закінчувати. Я думав, що закінчити можна буде виключно дипломатично. Зараз я розумію, що закінчення теж буде дипломатичним, але це діалог, у якого є відповідний термін, що в цьому діалозі можна буде знайти відповіді на багато питань і багато рішень з російською стороною. Я дійсно так вважав. А зараз це як автомобіль - і не бензиновий, і не електрокар, тому і війна така - складна", - сказав український лідер.

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