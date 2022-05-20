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Зеленський запропонував створити механізм конфіскації активів РФ

20 травня 2022, 22:55

Договір дозволить заарештувати або заморозити російські активи і майно, які знаходяться в юрисдикції країн-партнерів.

Володимир Зеленський
Зеленський запропонував створити механізм конфіскації активів РФ / president.gov.ua

Глава держави Володимир Зеленський запропонував створити механізм конфіскації заморожених активів Росії. За його словами, виручені гроші підуть на компенсації, які постраждали від російської агресії.

"Ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожен постраждалий від дій російської армії зможе отримати компенсацію своїх втрат", - сказав Зеленський в зверненні.

За його словами, договір дозволить заарештувати або заморозити російські активи і майно, які знаходяться в юрисдикції країн-партнерів. Крім того, угода дозволить їх конфіскувати і направити в спеціально створений фонт.

"З якого всі постраждалі від російської агресії зможуть отримати відповідну компенсацію. Це буде точно справедливо. І Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби та кожного снаряда, які вона випустила по Україні", - резюмував Зеленський.

Війна Росії проти України

Глава РФ Володимир Путін вранці 24 лютого оголосив про початок війни проти України. Повномасштабне військове вторгнення він назвав, мовляв,"спеціальною військовою операцією". На територію України вторглися російські війська з РФ, окупованого Криму та Білорусі.

Росія з першого дня війни завдає ракетних і авіаційних ударів по об'єктах військової, цивільної інфраструктури та житлових кварталах. Гинуть мирні люди. Напад на Україну здійснюється, в тому числі, і з території Білорусі.

29 березня за підсумками переговорів делегацій Києва і Москви в Стамбулі російська сторона заявила про "скороченні військової активності в рази" на Київському та Чернігівському напрямках. В результаті окупанти змушені були виводити свої війська з даних напрямків.

11 травня в Держприкордонслужбі України заявили про відновленні контролю над кордонами в Київській, Чернігівській та Сумській областях. Проводяться заходи з організації охорони кордону. Ситуація залишається небезпечною-ворог завдає артилерійські та авіаудари і по позиціях Прикордонних військ.

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