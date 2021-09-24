Різке подорожчання: вартість електроенергії в Україні злетіла на 41%

Середньозважена ціна на електроенергію в Україні зросла / From-UA

В Україні, станом на 24 вересня, середньозважена ціна на електроенергію на ринку двосторонніх договорів становить 1621 гривень за МВт год, що на 41% більше, ніж на 1 січня 2021 року (1153 гривень).

Про це йдеться в індикативі цін на електроенергію, опублікованому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У регуляторі відзначили, що в 2021 році на РСВ було реалізовано 11%, на ВСР - 2%, а за двосторонніми договорами - 87% від загального обсягу продажу електричної енергії на ринку.

"Тобто ринок двосторонніх договорів є основним сегментом ринку електричної енергії", - йдеться в повідомленні.

/ public.tableau.com

Що таке цінові індикативи і як визначаються

Цінові індикативи розраховані окремо для кожної з торгових зон відповідно до періоду поставки електричної енергії і дають можливість учасникам ринку використовувати за орієнтир:

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середньозважені і середньоарифметичні ціни на ринку двосторонніх договорів (РДД);

середньозважені та середньоарифметичні ціни ринку "на добу вперед" (РСВ);

середньозважений і середньоарифметичний Індекс ціни двох сегментів ринку електроенергії - РДД і РСВ.

У НКРЕКП додали, що учасники ринку повинні самостійно визначати свою торговельну стратегію і на свій розсуд розподіляти обсяги купівлі/продажу електричної енергії на відповідних сегментах ринку і вказувати у своїх заявках на торги ціну, виходячи з принципу економічної доцільності (максимальної вигоди).

Нагадаємо, раніше в Кабміні анонсували істотне подорожчання електроенергії для українців.