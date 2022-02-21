Різкий спад: за добу COVID-19 в Україні виявили у 13,5 тисячі осіб

Коронавірус в Україні на вихідних знизив темп / Колаж ua.depositphotos.com, pixaby

Станом на ранок понеділка, 21 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 562 жителів країни. Зокрема, захворіли 1254 дитини і 151 медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 886 осіб; летальних випадків - 127; одужали 13 904 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, в Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Харківській областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ – 2297;

Вінницька область - 140;

Волинська область - 443;

Дніпропетровська область - 1353;

Донецька область - 593;

Житомирська область - 480;

Закарпатська область – 137;

Запорізька область - 564;

Івано-Франківська область - 126;

Київська область - 484;

Кіровоградська область- 313;

Луганська область - 188;

Львівська область - 290;

Миколаївська область – 1099;

Одеська область - 1011;

Полтавська область - 502;

Рівненська область - 251;

Сумська область - 251;

Тернопільська область - 156;

Харківська область - 911;

Херсонська область - 582;

Хмельницька область – 203;

Черкаська область - 633;

Чернівецька область - 184;

Чернігівська область - 368.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополь відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні-статистика на ранок 21 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 4 734 333 людини;

одужали - 3 952 363 пацієнта;

летальних випадків - 104 645;

проведено ПЛР-тестувань - 19 390 438.

Як повідомляв Главред, станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії.

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що щоденна кількість виявлених хворих на коронавірус може досягти 60 тисяч осіб на добу. Згідно з прогнозом, з сьомого тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися і знижуватися.

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