Різкий спад: за добу COVID-19 в Україні виявили у 13,5 тисячі осіб

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, в Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Харківській областях.
Станом на ранок понеділка, 21 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 562 жителів країни. Зокрема, захворіли 1254 дитини і 151 медпрацівник.
За минулі 24 години було госпіталізовано 1 886 осіб; летальних випадків - 127; одужали 13 904 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, в Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Харківській областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ – 2297;
- Вінницька область - 140;
- Волинська область - 443;
- Дніпропетровська область - 1353;
- Донецька область - 593;
- Житомирська область - 480;
- Закарпатська область – 137;
- Запорізька область - 564;
- Івано-Франківська область - 126;
- Київська область - 484;
- Кіровоградська область- 313;
- Луганська область - 188;
- Львівська область - 290;
- Миколаївська область – 1099;
- Одеська область - 1011;
- Полтавська область - 502;
- Рівненська область - 251;
- Сумська область - 251;
- Тернопільська область - 156;
- Харківська область - 911;
- Херсонська область - 582;
- Хмельницька область – 203;
- Черкаська область - 633;
- Чернівецька область - 184;
- Чернігівська область - 368.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополь відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 4 734 333 людини;
- одужали - 3 952 363 пацієнта;
- летальних випадків - 104 645;
- проведено ПЛР-тестувань - 19 390 438.
Як повідомляв Главред, станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії.
Глава МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що щоденна кількість виявлених хворих на коронавірус може досягти 60 тисяч осіб на добу. Згідно з прогнозом, з сьомого тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися і знижуватися.
Читайте також:
- Чому після коронавірусу випадає волосся: відповідь МОЗ
- Коронавірус за минулу добу виявили у понад 31 тисячі жителів України
- У ВООЗ заявили про ризик появи більш небезпечного штаму коронавірусу