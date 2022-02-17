Коронавірус в Україні 17 лютого: виявили понад 33 тисячі нових хворих, жертв - 259

Коронавірус виявили ще у понад 33 тисяч осіб / Фото ua.depositphotos.com

Станом на ранок четверга, 17 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 33 330 жителів країни (добою раніше було 31 513). Зокрема, захворіли 2 837 дітей і 961 медпрацівник.

За минулі 24 години були госпіталізовані 3 284 людини; летальних випадків - 259; одужала 27 441 людина. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 4 637 260 осіб;

одужали - 3 866 755 пацієнтів;

летальних випадків - 103 824;

проведено ПЛР-тестувань - 19 235 891.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 17 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Як повідомляв Главред, станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії.

14 лютого глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що в Україні вперше за січень і лютий в деякій мірі стабілізувалася ситуація з рівнем захворюваності на коронавірус COVID-19. Причому рівень захворюваності почав стабілізуватися щонайменше на тиждень раніше, ніж прогнозували аналітики МОЗ.

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