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Коронавірус в Україні 17 лютого: виявили понад 33 тисячі нових хворих, жертв - 259

17 лютого 2022, 08:20
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З початку епідемії коронавірусу в Україні за офіційними даними захворіли 4,6 мільйона осіб. При цьому летальних випадків зафіксували майже 104 тисячі.

коронавірус
Коронавірус виявили ще у понад 33 тисяч осіб / Фото ua.depositphotos.com

Станом на ранок четверга, 17 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 33 330 жителів країни (добою раніше було 31 513). Зокрема, захворіли 2 837 дітей і 961 медпрацівник.

За минулі 24 години були госпіталізовані 3 284 людини; летальних випадків - 259; одужала 27 441 людина. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 4 637 260 осіб;
  • одужали - 3 866 755 пацієнтів;
  • летальних випадків - 103 824;
  • проведено ПЛР-тестувань - 19 235 891.
Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 17 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Як повідомляв Главред, станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії.

14 лютого глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що в Україні вперше за січень і лютий в деякій мірі стабілізувалася ситуація з рівнем захворюваності на коронавірус COVID-19. Причому рівень захворюваності почав стабілізуватися щонайменше на тиждень раніше, ніж прогнозували аналітики МОЗ.

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