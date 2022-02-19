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Коронавірус за минулу добу виявлено у понад 31 тисячі жителів України

19 лютого 2022, 08:24

За весь час пандемії жертвами COVID-19 стали 104 366 украинців.

коронавірус
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у понад 31 тисячі осіб / колаж Reuters, Pixabay

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 31 125 осіб, з них - 2611 дітей і 765 медпрацівників. При цьому в лікарні були госпіталізовані 3208 осіб.

Як повідомили в МОЗ, за добу 18 лютого в Україні померли 260 осіб. Водночас одужало 30 487 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 4 703 323 особи;

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одужало - 3 926 496 осіб;

летальних випадків - 104 366;

проведено ПЛР-тестувань - 19 341 828.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • м. Київ – 4391;
  • Вінницька область – 596;
  • Волинська область – 949;
  • Дніпропетровська область – 2523;
  • Донецька область – 1564;
  • Житомирська область – 1373;
  • Закарпатська область – 419;
  • Запорізька область – 1295;
  • Івано-Франківська область – 469;
  • Київська область – 1257;
  • Кіровоградська область – 418;
  • Луганська область – 682;
  • Львівська область – 911;
  • Миколаївська область – 1349;
  • Одеська область – 2657;
  • Полтавська область – 1346;
  • Рівненська область – 734;
  • Сумська область – 967;
  • Тернопільська область – 560;
  • Харківська область – 2096;
  • Херсонська область – 987;
  • Хмельницька область – 898;
  • Черкаська область – 1280;
  • Чернівецька область – 338;
  • Чернігівська область – 1066.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 20 січня глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україні почалася спалах коронавірусу. Найскладніша ситуація в західній частині країни.

18 лютого глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що зараз Україна проходить пік захворюваності на коронавірус. Він також зазначив, що мета МОЗ - 70% населення повністю вакциновано повним курсом і бустерна доза у всіх, хто цього потребує.

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