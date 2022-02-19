Коронавірус за минулу добу виявлено у понад 31 тисячі жителів України

За весь час пандемії жертвами COVID-19 стали 104 366 украинців.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 31 125 осіб, з них - 2611 дітей і 765 медпрацівників. При цьому в лікарні були госпіталізовані 3208 осіб.
Як повідомили в МОЗ, за добу 18 лютого в Україні померли 260 осіб. Водночас одужало 30 487 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 4 703 323 особи;
одужало - 3 926 496 осіб;
летальних випадків - 104 366;
проведено ПЛР-тестувань - 19 341 828.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ – 4391;
- Вінницька область – 596;
- Волинська область – 949;
- Дніпропетровська область – 2523;
- Донецька область – 1564;
- Житомирська область – 1373;
- Закарпатська область – 419;
- Запорізька область – 1295;
- Івано-Франківська область – 469;
- Київська область – 1257;
- Кіровоградська область – 418;
- Луганська область – 682;
- Львівська область – 911;
- Миколаївська область – 1349;
- Одеська область – 2657;
- Полтавська область – 1346;
- Рівненська область – 734;
- Сумська область – 967;
- Тернопільська область – 560;
- Харківська область – 2096;
- Херсонська область – 987;
- Хмельницька область – 898;
- Черкаська область – 1280;
- Чернівецька область – 338;
- Чернігівська область – 1066.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 20 січня глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україні почалася спалах коронавірусу. Найскладніша ситуація в західній частині країни.
18 лютого глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що зараз Україна проходить пік захворюваності на коронавірус. Він також зазначив, що мета МОЗ - 70% населення повністю вакциновано повним курсом і бустерна доза у всіх, хто цього потребує.
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