Коронавірус за минулу добу виявлено у понад 31 тисячі жителів України

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у понад 31 тисячі осіб / колаж Reuters, Pixabay

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 31 125 осіб, з них - 2611 дітей і 765 медпрацівників. При цьому в лікарні були госпіталізовані 3208 осіб.

Як повідомили в МОЗ, за добу 18 лютого в Україні померли 260 осіб. Водночас одужало 30 487 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 4 703 323 особи;

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одужало - 3 926 496 осіб;

летальних випадків - 104 366;

проведено ПЛР-тестувань - 19 341 828.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ – 4391;

Вінницька область – 596;

Волинська область – 949;

Дніпропетровська область – 2523;

Донецька область – 1564;

Житомирська область – 1373;

Закарпатська область – 419;

Запорізька область – 1295;

Івано-Франківська область – 469;

Київська область – 1257;

Кіровоградська область – 418;

Луганська область – 682;

Львівська область – 911;

Миколаївська область – 1349;

Одеська область – 2657;

Полтавська область – 1346;

Рівненська область – 734;

Сумська область – 967;

Тернопільська область – 560;

Харківська область – 2096;

Херсонська область – 987;

Хмельницька область – 898;

Черкаська область – 1280;

Чернівецька область – 338;

Чернігівська область – 1066.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 20 січня глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україні почалася спалах коронавірусу. Найскладніша ситуація в західній частині країни.

18 лютого глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що зараз Україна проходить пік захворюваності на коронавірус. Він також зазначив, що мета МОЗ - 70% населення повністю вакциновано повним курсом і бустерна доза у всіх, хто цього потребує.

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