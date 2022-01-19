Різке зростання випадків COVID-19 за добу: в Україні виявили майже 13 тисяч нових хворих

Коронавірусом заразилися ще 1422 дитини і 464 медпрацівника / колаж УНІАН, Pixabay

Станом на ранок середи, 19 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 815 жителів країни (добою раніше було 8 558). Зокрема, захворіли 1422 дитини та 464 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2401 особу; летальних випадків - 163; одужали 5 413 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили в Івано-Франківській області, а також у Києві, у Львівській, Сумській та Харківській областях.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 1268;

Вінницька область - 767;

Волинська область - 157;

Дніпропетровська область - 414;

Донецька область - 483;

Житомирська область - 258;

Закарпатська область - 292;

Запорізька область – 201;

Івано-Франківська область - 1575;

Київська область - 491;

Кіровоградська область - 86;

Луганська область - 215;

Львівська область - 956;

Миколаївська область - 222;

Одеська область - 534;

Полтавська область - 470;

Рівненська область - 568;

Сумська область - 860;

Тернопільська область - 528;

Харківська область - 666;

Херсонська область - 305;

Хмельницька область - 625;

Черкаська область - 300;

Чернівецька область - 513;

Чернігівська область - 61.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 19 січня 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 780 903 людини;

одужали - 3 567 336 пацієнтів;

летальних випадків - 98 712;

проведено ПЛР-тестувань - 17 270 793.

Як повідомляв Главред, учені Національної академії наук України заявили про початок нової хвилі коронавірусу в Україні.

Тим часом директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що пандемія коронавірусу ще не закінчилася і в світі не виключена поява нових COVID-штамів. Також він закликав не недооцінювати штам коронавірусу Омікрон.

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