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Різке зростання випадків COVID-19 за добу: в Україні виявили майже 13 тисяч нових хворих

19 січня 2022, 08:36
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Найбільше заражень COVID-19 виявили в Івано-Франківській області, а також у Києві, у Львівській, Сумській та Харківській областях, повідомили у МОЗ.

коронавірус
Коронавірусом заразилися ще 1422 дитини і 464 медпрацівника / колаж УНІАН, Pixabay

Станом на ранок середи, 19 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 815 жителів країни (добою раніше було 8 558). Зокрема, захворіли 1422 дитини та 464 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2401 особу; летальних випадків - 163; одужали 5 413 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили в Івано-Франківській області, а також у Києві, у Львівській, Сумській та Харківській областях.

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 1268;
  • Вінницька область - 767;
  • Волинська область - 157;
  • Дніпропетровська область - 414;
  • Донецька область - 483;
  • Житомирська область - 258;
  • Закарпатська область - 292;
  • Запорізька область – 201;
  • Івано-Франківська область - 1575;
  • Київська область - 491;
  • Кіровоградська область - 86;
  • Луганська область - 215;
  • Львівська область - 956;
  • Миколаївська область - 222;
  • Одеська область - 534;
  • Полтавська область - 470;
  • Рівненська область - 568;
  • Сумська область - 860;
  • Тернопільська область - 528;
  • Харківська область - 666;
  • Херсонська область - 305;
  • Хмельницька область - 625;
  • Черкаська область - 300;
  • Чернівецька область - 513;
  • Чернігівська область - 61.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 19 січня 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 780 903 людини;
  • одужали - 3 567 336 пацієнтів;
  • летальних випадків - 98 712;
  • проведено ПЛР-тестувань - 17 270 793.

Як повідомляв Главред, учені Національної академії наук України заявили про початок нової хвилі коронавірусу в Україні.

Тим часом директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що пандемія коронавірусу ще не закінчилася і в світі не виключена поява нових COVID-штамів. Також він закликав не недооцінювати штам коронавірусу Омікрон.

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