Різке зростання випадків COVID-19 за добу: в Україні виявили майже 13 тисяч нових хворих

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Івано-Франківській області, а також у Києві, у Львівській, Сумській та Харківській областях, повідомили у МОЗ.
Станом на ранок середи, 19 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 815 жителів країни (добою раніше було 8 558). Зокрема, захворіли 1422 дитини та 464 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2401 особу; летальних випадків - 163; одужали 5 413 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили в Івано-Франківській області, а також у Києві, у Львівській, Сумській та Харківській областях.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 1268;
- Вінницька область - 767;
- Волинська область - 157;
- Дніпропетровська область - 414;
- Донецька область - 483;
- Житомирська область - 258;
- Закарпатська область - 292;
- Запорізька область – 201;
- Івано-Франківська область - 1575;
- Київська область - 491;
- Кіровоградська область - 86;
- Луганська область - 215;
- Львівська область - 956;
- Миколаївська область - 222;
- Одеська область - 534;
- Полтавська область - 470;
- Рівненська область - 568;
- Сумська область - 860;
- Тернопільська область - 528;
- Харківська область - 666;
- Херсонська область - 305;
- Хмельницька область - 625;
- Черкаська область - 300;
- Чернівецька область - 513;
- Чернігівська область - 61.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 780 903 людини;
- одужали - 3 567 336 пацієнтів;
- летальних випадків - 98 712;
- проведено ПЛР-тестувань - 17 270 793.
Як повідомляв Главред, учені Національної академії наук України заявили про початок нової хвилі коронавірусу в Україні.
Тим часом директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що пандемія коронавірусу ще не закінчилася і в світі не виключена поява нових COVID-штамів. Також він закликав не недооцінювати штам коронавірусу Омікрон.
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