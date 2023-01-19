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"Режиму давно треба покласти край": хлопець у 18 років перейшов кордон РФ і воюватиме за Україну

19 січня 2023, 12:04
У лютому минулого року хлопець засудив війну Росії проти України – до нього додому приходили правоохоронці, а в коледжі проводили "виховну бесіду".
Легіон Свобода Росії
Росіянин закликав співгромадян не вірити пропаганді РФ і не йти на несправедливу війну / скріншот YouTube-канал В. Золкіна

Громадянин РФ у 18 років перейшов пішки кордон країни-агресора з Україною і вступив до лав легіону Свобода Росії. Ще в лютому він засудив повномасштабну російську військову агресію, після чого до нього додому приходили правоохоронці, а в коледжі викликали на бесіду. Він став наймолодшим легіонером у своєму підрозділі і вважає, що кривавому режиму в Кремлі потрібно покласти край.

На своєму YouTube-каналі журналіст Володимир Золкін виклав відео з тренувального табору легіону Свобода Росії. На одному з фрагментів відео – бесіда з росіянином, який вирішив вступити до лав легіону і воювати за Україну.

Хлопець, якому 18 років, ще в лютому минулого року засудив розв'язання Росією повномасштабної війни проти України. Після цього, за антивоєнні висловлювання, до нього додому приходили правоохоронці, а в коледжі його викликали на так звану "виховну бесіду". Причому хлопець був практично єдиним студентом у своєму коледжі, який відкрито виступив проти війни.

У листопаді він прийняв для себе рішення залишити РФ і піти воювати за свободу українців. Він перейшов пішки два кордони, а з грудня 2022 року проходить навчання в тренувальному таборі легіону Свобода Росії.

Володимир Золкин
Доброволець у 18 років приїхав з Росії воювати за Україну / Скріншот YouTube-канал в. Золкіна

"Діти будуть ходити до школи, вивчати ці моменти в історії і запитуватимуть: "Тату, а що ти зробив?". Він відповість: "А я поїхав до Казахстану!". А я відповім: "Я воював за свободу, за свободу люди гинуть і це правда. Ризики є скрізь і завжди. Але цьому кривавому режиму давно вже треба покласти край. І все в наших руках, і ваших", - сказав хлопець.

Також він закликав росіян не вірити російській пропаганді і не брати участь у злочинній війні.

"Не піддавайтеся кремлівській пропаганді. Не й ідіть на злочинну війну, не йдіть на забій. Всій цій ОЗУ, яка захопила владу в Росії, наплювати на ваші життя і життя ваших близьких. А для себе я зробив вибір", - підкреслив він.

Легіон свобода Росії

Легіон свобода Росії - військовий підрозділ Збройних сил України, який сформовано з російських військовополонених і добровольців, які перейшли на бік Києва. Про створення легіону було оголошено в березні. Бійці беруть участь у бойових діях.

У травні на той момент радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на території Росії з'явилися осередки легіону Свобода Росії. За його словами, люди почали підніматися на боротьбу з режимом Путіна.

Війна Росії проти України:

новини Росії війна Росії та України Володимир Золкін
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