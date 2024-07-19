Рішення, яке пришвидшить отримання F-16: Зеленський потішив українців

18 липня на саміті Європейської політичної спільноти у Британії Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

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Зеленський потішив звісткою про F-16 / колаж: Главред, фото: Офіс президента, flickr

Президент Володимир Зеленський повідомив про позитивне рішення польського уряду у питанні, яке дозволить Україні якнайшвидше отримати винищувачі F-16. Про це він написав у соцмережі Х.

Зеленський зазначив, що 18 липня на саміті Європейської політичної спільноти у Британії він зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили посилення обороноздатності України.

"І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16", – наголосив Зеленський. відео дня

Він також подякував прем'єр-міністру Польщі.

"Дякую, дорогий Дональде, за ефективне виконання наших попередніх домовленостей. Вдячний Польщі за рішучу підтримку України", – додав президент.

F-16 / Інфографіка: Главред

Передача Україні винищувачів F-16 - що відомо

Нагадаємо, Нідерланди передадуть Україні винищувачі F-16 найближчим часом. Деталі поставок не розголошуються, щоб не надавати Росії цінної інформації. Про це розповів міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Греція також розглядає можливість вивести з експлуатації 32 старі винищувачі F-16 Block-30, щоб передати їх США для модернізації та подальшої відправки в Україну.

В той же час, речник Пентагону Пет Райдер висловився щодо експлуатації літаків F-16 після їхнього надходження до України. Американський генерал підкреслив, що українська армія зможе використовувати ці літаки на своїй суверенній території, включаючи тимчасово окуповані райони.

Хто такий Дональд Туск? До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

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