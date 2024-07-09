В США оцінили удари ЗСУ ATACMS: що вдалося знищити у Криму

США передали Україні далекобійні ракети ATACMS. Сили оборони вже встигли нанести ними удари по тимчасово окупованому Криму і знищити "жирні" цілі ворога.

https://glavred.net/ukraine/v-ssha-ocenili-udary-vsu-atacms-chto-udalos-unichtozhit-v-krymu-10579421.html Посилання скопійоване

У США прокоментували результати ударів ЗСУ по Криму далекобійною зброєю / Колаж: Главред, фото: flickr, скрін з відео

У США прокоментували удар Сил Оборони України американськими ракетами ATACMS по території тимчасово окупованого Криму. Завдяки роботі ЗСУ вдалося знищити зенітно-ракетні комплекси ворога.

Про це під час брифінгу Білого Дому розповів координатор Ради національної безпеки США із стратегічних комунікацій Джон Кірбі. За його словами, успіхи ЗСУ тепер не обмежуються лише фронтом і Україна здобула певну перевагу над країною-агресором Росією.

Він відзначив, що ЗСУ взяли гору над армією РФ у завданні поразок противнику за допомогою далекобійної зброї. При цьому українські військові уразили не лише ЗРК противника, а й інші важливі цілі на тимчасово окупованому півострові.

відео дня

"Україна застосувала надані США ударні ракети великої дальності ATACMS у Криму, знищивши російські зенітно-ракетні комплекси, командні пункти, аеродроми, - додав Кірбі.

Координатор Ради нацбезпеки США підкреслив, що раніше ЗСУ вдалося затопити і корабель у порту Севастополя. Це також сталося за допомогою крилатих ракет. Саме через це ворожий флот вимушено покинув територію Криму.

Хто такий Джон Кірбі Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

Удари ЗСУ ATACMS по ворожих об'єктах

Нещодавно у Зеленського попросили США дозвіл на удари ATACMS на 300 км. це особливо важливо для України, бо є аеродроми, на яких окупанти використовують свої КАБи. Тож поки КАБи РФ не летять велику дистанцію, Україна могла б бити по цих аеродромах.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів, що ракети ATACMS можуть знищити Кримський міст. Питання тільки у їхній кількості.

Нагадаємо, Сили оборони України змогли потопити російський тральщик "Ковровец" у тимчасово окупованому Севастополі за допомогою поставлених Пентагоном ракетних комплексів ATACMS.

Інші новини про атаки ЗСУ на Крим:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред